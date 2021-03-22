Kocaeli'de evinde ölü bulunan kadının şüphelisi olarak kocası tutuklandı

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre evinde ölü olarak bulunan kadının katil zanlısı olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre pazar günü İzmit'te 22 yaşındaki Bayzanur Özel F'nin ölümüyle ilgili eşi Ö.F'nin yakalandığı belirtildi.

Katil zanlısı olarak yakalanan şüpheli Ö.F’nin emniyete götürülüp daha sonra ifadesinin alınmasının ardından adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Öte yandan olay ile ilgili Ö.F’nin polisi arayarak evlerine geldiğinde 3 aylık evli olduğu eşi Beyzanur Özel F.’yi ölü olarak bulduğunu ve olayda intihar şüphesi olduğu aktarıldı.

Genç kadını cenazesi hastane morguna götürülerek kesin ölüm nedeninin bulunması için otopsi sonucunun bekleneceği aktarıldı.

