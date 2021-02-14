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Kocaeli'de elektrik direğine çarpan araç 11 mahallenin elektriksiz kalmasına neden oldu!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yağan kardan dolayı kayan hafif ticari aracın elektrik direğine çarpmasından dolayı 11 mahalle elektrik kesintisi yaşadı. Enerji kesintisinin giderilmesi için SEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

14 Şubat 2021 Pazar 14:51
Kocaeli'de elektrik direğine çarpan araç 11 mahallenin elektriksiz kalmasına neden oldu!
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Kocaeli’de Elektrik Direğine Çarpan Araç 11 Mahallenin Elektriksiz Kalmasına Neden Oldu!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpmasından dolayı 11 mahallenin elektriği kesildi.

E.G. yönetimindeki 41 N 6849 plakalı hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu Şeyhtımarı sapağında elektrik direğine çarptı.

Ticari aracın vurduğu elektrik direğinin devrilmesinin ardından 11 mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

SEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla mahallelere yeniden elektrik verildi.

Kazada devrilen elektrik direğini tamir eden SEDAŞ ekiplerinin üzerine kar yağışından dolayı üzerlerine gelen aracın aniden durması üzerine kısa süreli panik yaşandı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:51
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