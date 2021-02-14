Kocaeli’de Elektrik Direğine Çarpan Araç 11 Mahallenin Elektriksiz Kalmasına Neden Oldu!
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpmasından dolayı 11 mahallenin elektriği kesildi.
E.G. yönetimindeki 41 N 6849 plakalı hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu Şeyhtımarı sapağında elektrik direğine çarptı.
SEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla mahallelere yeniden elektrik verildi.
Kazada devrilen elektrik direğini tamir eden SEDAŞ ekiplerinin üzerine kar yağışından dolayı üzerlerine gelen aracın aniden durması üzerine kısa süreli panik yaşandı.
Son Güncelleme: 14.02.2021 14:51