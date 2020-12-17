Kocaeli'de dehşet veren olay! Tandıra düşen annesinin et kokusunu aldı

Dehşet veren olay bugün Kocaeli Dilovası ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan Hanım Kocabay (54) kendine ait evin bahçesinde ekmek pişirmek için tandırı yaktı. Tandırın başında ekmek pişiren kadın bir anlık dikkatsizliği sonucu tandırın içine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tandırın için düşen Kocabay yanarak ağır yaranlandı. Talihsiz kadının çığlıklarını duyan komşuları hemen 112 sağlık personeline durumu bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler vücudunda yanıklar oluşan Kocabay'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan kadının tedavisi hastanede devam ederken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ANNEMİN ET KOKUSUNU ALDIM

Haberi alan yakınları Kocabay'ın olduğu hastaneye geldi. Kocabay'ın kızı ise hastane önüne geldiğinde tandıra düşen annemin et kokusun aldım diyerek ağladı.