Kocaeli'de dehşet veren olay! Tandıra düşen annesinin et kokusunu aldı

Dehşet veren olay bugün Kocaeli Dilovası ilçesinde yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan Hanım Kocabay (54) kendine ait evin bahçesinde ekmek pişirmek için tandırı yaktı. Tandırın başında ekmek pişiren kadın bir anlık dikkatsizliği sonucu tandırın içine düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Vücudunda ciddi yanıklar oluşan kadının tedavisi hastanede devam ederken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
ANNEMİN ET KOKUSUNU ALDIM
Haberi alan yakınları Kocabay'ın olduğu hastaneye geldi. Kocabay'ın kızı ise hastane önüne geldiğinde tandıra düşen annemin et kokusun aldım diyerek ağladı.
Son Güncelleme: 17.12.2020 22:28