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Kocaeli'de dehşet veren olay! Tandıra düşen annesinin et kokusunu aldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşanan dehşet veren olay, 54 yaşındaki Hanım Kocabay ekmek pişirdiği esnada tandıra düştü. Hastanede tedavisine devam edilen Kocabay'ın kızı tandıra düşen annesinin et kokusunu aldığını söyleyerek hastanede ağladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:28
Kocaeli'de dehşet veren olay! Tandıra düşen annesinin et kokusunu aldı
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Dehşet veren olay bugün Kocaeli Dilovası ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan Hanım Kocabay (54) kendine ait evin bahçesinde ekmek pişirmek için tandırı yaktı. Tandırın başında ekmek pişiren kadın bir anlık dikkatsizliği sonucu tandırın içine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tandırın için düşen Kocabay yanarak ağır yaranlandı. Talihsiz kadının çığlıklarını duyan komşuları hemen 112 sağlık personeline durumu bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler vücudunda yanıklar oluşan Kocabay'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan kadının tedavisi hastanede devam ederken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ANNEMİN ET KOKUSUNU ALDIM

Haberi alan yakınları Kocabay'ın olduğu hastaneye geldi. Kocabay'ın kızı ise hastane önüne geldiğinde tandıra düşen annemin et kokusun aldım diyerek ağladı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:28
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliTandıra Düşen Kadın
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