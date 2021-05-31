Kocaeli'de bir müdür kendi oğlunu işe aldı

Erzurum Aşkaleliler Denek Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaşanan skandalları açığa çıkardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ali Sağlık denen adam müdür olduğu kuruma kendi oğlunu işe aldı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Denek Başkanı Zülküf Eta, ‘’İzmir Su İdaresi’nde uzun süredir konuşulan skandal bir olay meydana geldi. Tüm halkımız gibi ben de bu durumu endişeyle karşılıyorum. Milletimizin işsiz olduğunu herkes biliyor. Kendileri müdür oluyor, liyakate bakmadan kendi çocuklarını ve akrabalarını işe yerleştiriyorlar. Hak eden insanlar ne yapacak? Bunun dindarlıkla ya da şeffaflıkla bir alakası yok. Kendilerine dinar diyorlar. Yazıktır, ayıptır, günahtır’’ dedi.