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Kocaeli'de bir kişi apartmanın çatısından aşağıya düşerek can verdi

Akşam saatlerinde Kocaeli Gebze ilçesinde 30 yaşındaki Taner Zorba isimli genç yaşadığı apartmanın çatısından aşağıya düşerek can verdi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:05
Kocaeli'de bir kişi apartmanın çatısından aşağıya düşerek can verdi
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Bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü olay Kocaeli Gebze'de iftar saatine dakikalar kala yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Taner Zorba isimli genç ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın çatısında aşağıya düştü. Gencin aşağıya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İhbarı alan ekipler kısa süre içinde olayın yaşandığı apartmanın önüne geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 5, kattan zemine düşen 30 yaşındaki Taner Zorba'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı gören aile yakınları kriz geçirirken, gencin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebze
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