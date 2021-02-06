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Kocaeli'de araç ters döndü: 2 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi

Kocaeli'de yaşanan kazada araç takla attı. Kazayı yaşayan iki kişi ceza yemekten kurtulamadı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 05:10
Kocaeli'de araç ters döndü: 2 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kaza yaşandı. 34 PV 4604 plakalı araç, Hüseyin K. Tarafından kullanılıyordu. Hüseyin K. sebebi öğrenilemeyen bir sebepten ötürü direksiyon kontrolünü kaybetti. Alt geçitten geçmekte olan araç takla attı ve ters bir şekilde yerde kaldı. 

 

Araç içerisinde olan Hüseyin K. ve Lütfi N. Kazada herhangi bir yara almadı.

 

Araçtaki 2 kişi çıktıktan sonra aracın motorundan duman çıkmaya başlamasıyla çevredekiler 112’yi aradı. Kazanın gerçekleştiği yere itfaiye, ambulans ve polis geldi.

 

İtfaiye ekipleri tarafından motordaki yangın büyüyemeden söndürüldü.

 

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından gerçekleşen kaza sebebiyle Hüseyin K. ve Lütfi N. İsimli şahıslara kişi başı 3.150 TL’lik ceza kesildi. Kaza geçiren ikili, ifade vermek için karakola gitti.



Son Güncelleme: 06.02.2021 05:10
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKazaSokağa çıkma KısıtlamasıPara Cezası
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