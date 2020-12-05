Kocaeli'de 6 aylık hamile genç kadın, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kocaeli'de yaşayan ve 6 aylık hamile olan 27 yaşındaki Nur Yavuz korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Kocali'de yaşamını sürdüren evli ve 1 çocuğu olan 27 yaşında 6 aylık hamile olan Nur Yavuz yaklaşık 20 gün evvel korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Genç kadına burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca Yavuz, hemen tedavi edilmeye başlandı ve evine gönderildi. Evde durumu kötüleşen genç kadın hemen devlet hastanesine kaldırıldı ve solunum sıkıntısı çekince entübe edildi.

ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETTİ SONRA DA KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 15 gün tedavi gören Yavuz 3 gün önce bebeğini kaybetti. Geçtiğimiz günde durumu gittikçe kötü olan genç kadın daha fazla hayata tutunamadı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nur Yavuz'un cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.