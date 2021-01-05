Kocaeli'de 3 küçük çocuğun gözü önünde aile katliamı!

Eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanan ve boşandıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesine yerleşen Sevda Kösecik (33) ayrıldığı eşi tarafından 3 çocuğunun gözleri önünde katledildi.

Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 1 ay önce Sevda ve İsa Kösecik çiftinin boşanma davaları sonuçlandı ve genç kadın 3 çocuğunu da alarak Kartepe ilçesine yerleşti. Sabah saatlerinde ise kadının bulunduğu adrese gelen İsa Kösecik, eski eşiyle aralarından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda öfkeli eski eş İsa Kösecik, mutfaktan aldığı bıçakla Sevda Kösecik’e saldırdı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken İsa Kösecik, olayın hemen ardından hızla kaçarak oradan uzaklaştı.

Annelerinin, babaları tarafından bıçaklanmasına şahit olan çocuklar hemen yakınlarını arayarak durumu haber verdiler. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Sevda Kösecik, burada tedavi altına alınırken talihsiz kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise zanlı İsa Kösecik’i yakalamak için geniş çapta bir arama çalışma başlattı.