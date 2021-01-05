Kocaeli'de 3 küçük çocuğun gözü önünde aile katliamı!

Eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanan ve boşandıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesine yerleşen Sevda Kösecik (33) ayrıldığı eşi tarafından 3 çocuğunun gözleri önünde katledildi.
Annelerinin, babaları tarafından bıçaklanmasına şahit olan çocuklar hemen yakınlarını arayarak durumu haber verdiler. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Sevda Kösecik, burada tedavi altına alınırken talihsiz kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise zanlı İsa Kösecik’i yakalamak için geniş çapta bir arama çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 05.01.2021 11:44