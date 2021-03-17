İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Kocaeli Körfez'de iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti

Akşam saatlerinde Kocaeli Körfez'de yaşanan olayda yakın iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti.

17 Mart 2021 Çarşamba 23:39
Kocaeli Körfez'de iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti
Takip Et:

Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga olayı akşam saatlerinde Kocaeli Körfez'de yaşandı.

Edinilen bilgilere göre İlçede yaşayan Osman Yıldız akşam saatlerinde bir iş yerine gitti. İş yerinde bulunan yakın arkadaşı Ramaza Ece ve Ali Ece ile bir süre konuşan Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Osman Yıldız yanında taşıdığı silahını çekerek arkadaşı Ramazan Ece'nin üzerine kurşun yağdırdı ve kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kanlar içinde kalan Ramazan Ece'yi hastaneye kaldırdı. Ece hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kayıplara karışan Yıldız'ı arama çalışmaları başladı.



Son Güncelleme: 17.03.2021 23:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliKörfezCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri
Çanakkale Türküsünü kim yazmıştır? Çanakkale Türküsü hikayesi ve sözleri
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
18 Mart Çanakkale'de neler oldu? Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top mermisi kaldırdı?
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Personel kura sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
Dur Yolcu şiiri kimindir? Dur Yolcu şiiri sözleri ve hikayesi
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
Kanal D canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?
Bugün hangi maç, hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?
Fox TV Masumiyet tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm canlı izle
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama
AÖF 2021 Yaz Okulu için ders sayısına göre kayıt ücretleri
Akrep dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 16 Mart 2021 Salı
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi konusu ve çekim yeri
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamları
GTA 5 en iyi arabaları çıkarma telefon hileleri
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Sinan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Selen kimdir? Dora Dalgıç nerelidir?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.