Kocaeli Körfez'de iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti

Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga olayı akşam saatlerinde Kocaeli Körfez'de yaşandı.

Edinilen bilgilere göre İlçede yaşayan Osman Yıldız akşam saatlerinde bir iş yerine gitti. İş yerinde bulunan yakın arkadaşı Ramaza Ece ve Ali Ece ile bir süre konuşan Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Osman Yıldız yanında taşıdığı silahını çekerek arkadaşı Ramazan Ece'nin üzerine kurşun yağdırdı ve kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kanlar içinde kalan Ramazan Ece'yi hastaneye kaldırdı. Ece hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kayıplara karışan Yıldız'ı arama çalışmaları başladı.

