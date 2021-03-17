Kocaeli Körfez'de iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti

Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga olayı akşam saatlerinde Kocaeli Körfez'de yaşandı.
Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kanlar içinde kalan Ramazan Ece'yi hastaneye kaldırdı. Ece hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kayıplara karışan Yıldız'ı arama çalışmaları başladı.
Son Güncelleme: 17.03.2021 23:39