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Kocaeli Derince'de bıçaklı kavga: 1 yaralı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

25 Nisan 2021 Pazar 22:53
Kocaeli Derince'de bıçaklı kavga: 1 yaralı!
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi ile E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle beraber E.E. isimli vatandaş kimliği belirsiz kişi tarafından kolunda bıçaklandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağılık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.E., tedavisi yapılmak üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Bıçaklanan E.E. isimli vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardında bölgeye intikal intikal eden polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliDerincede Bıçaklı Kavga
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