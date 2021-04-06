Kocaeli D 100'de 7 araç birbirine girdi! 6 yaralı

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 6 kişinin yaralandığı 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası Kocaeli Körfez'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre sabah erken saatlerde Kocaeli Körfez ilçesi sınırları içinde D-100 karayolunda İStanbul yönünde akan trafiğin aniden yavaşlaması sonu 4 araç birbirine çarptı. Daha sonra kazayı gören bir başka sürücüde sağa çekerek durdu. Sonrasında arkadadan gelen iki araç sağda duran sürücünün aracına duramayacak arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaralı vatandaşları yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Zincirleme kaza sebebi ile D100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe bir süreliğine kapandı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerin ardından araçlar, .çekiciler yardımıyla yoldan tek tek yoldan kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.