İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Kocaeli D 100'de 7 araç birbirine girdi! 6 yaralı

Sabah erken saatlerde Kocaeli Körfez'de trafik akışının aniden yavaşlaması sonucu toplamda 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

06 Nisan 2021 Salı 10:25
Kocaeli D 100'de 7 araç birbirine girdi! 6 yaralı
Takip Et:

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 6 kişinin yaralandığı 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası Kocaeli Körfez'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre sabah erken saatlerde Kocaeli Körfez ilçesi sınırları içinde D-100 karayolunda İStanbul yönünde akan trafiğin aniden yavaşlaması sonu 4 araç birbirine çarptı. Daha sonra kazayı gören bir başka sürücüde sağa çekerek durdu. Sonrasında arkadadan gelen iki araç sağda duran sürücünün aracına duramayacak arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaralı vatandaşları yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Zincirleme kaza sebebi ile D100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe bir süreliğine kapandı.  Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerin ardından araçlar, .çekiciler yardımıyla yoldan tek tek yoldan kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 06.04.2021 10:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliZincirleme KazaKörfez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gemi adamı cüzdanı nasıl alınır? 2021 gemi adamı belgesi ve gemi adamı olmak için gereken şartlar nelerdir? Gemici belgesi nasıl alınır, şartlar ve belgeleri neler?
Gemi adamı cüzdanı nasıl alınır? 2021 gemi adamı belgesi ve gemi adamı olmak için gereken şartlar nelerdir? Gemici belgesi nasıl alınır, şartlar ve belgeleri neler?
Nisan 2021 aylık burç yorumları
Nisan 2021 aylık burç yorumları
EOKA ve ENOSİS nedir, ne demek, ne anlama geliyor, açılımı nedir?
EOKA ve ENOSİS nedir, ne demek, ne anlama geliyor, açılımı nedir?
Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi
Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi
Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?
Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü

Popüler Haberler

Fox Tv Savaşçı dizisi final mi yapacak? Dizi yeni sezonda devam edecek mi?
Noter güvenli ödeme sistemi hangi bankalar üzerinden yapılır? 2021
Doğum izni kaç gündür? 2021 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
Dondurulan Instagram hesabının şifresini hatırlamıyorum ne yapmalıyım? 2021 dondurulmuş instagram hesabı nasıl görünür?
Evlilik kredisi almak için gerekli belgeler nelerdir? 2021 Bankaların evlilik kredisi faiz oranları
Sürekli iş göremezlik ödeneği sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Sürekli iş göremezlik geliri alan çalışabilir mi?
E devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Kredi notu nerede yazıyor?
Maske takmama cezası nasıl ödenir? 2021 Maske cezası taksitlendirilir mi?
Değerli konut vergisi ne demek? 2021 Kimler değerli konut vergisi ödemez?
TRT1 Hayatın Ritmi programı sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakterini kim canlandırıyor? Cansu Fırıncı kimdir?
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
Resmi gazete 26 Mart 2021 Cuma kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
TV 8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabirleri ve yorumları
Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır?
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2021 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Beni Bırakma dizisi Gönül kimdir? Edanur Gülbudak'ın hayatı!
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.