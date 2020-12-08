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Koca şiddeti haberleri ile tanınan Rus kadın, evinde ölü bir şekilde bulundu

Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva boşanma aşamasındaki eşi 41 yaşındaki Salih G. tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla iddiaları ile bir süre önce gündeme gelmişti. Chikareva yaşadığı lüks sitedeki evinde ölü bulundu.

08 Aralık 2020 Salı 15:24
Koca şiddeti haberleri ile tanınan Rus kadın, evinde ölü bir şekilde bulundu
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Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva boşanma aşamasındaki eşi 41 yaşındaki Salih G. tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla iddiaları ile bir süre önce gündeme gelmişti. Chikareva yaşadığı lüks sitedeki evinde ölü bulundu.

Ankara Çankaya ilçesi’nde lüks bir sitede oturan güzellik uzmanı Vera Chikareva'nın oturduğu evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular polise haber verdi. Polis ekipleri ihbar üzerine geldikleri evin kapısının açılmamasının ardından, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olay yerine gelen Polis ekipleri, evde ve bina çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin sonrasında Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na otopsi için getirildi.

 Polis ekipleri tarafından, apartmanın ve çevrede bulunan diğer güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. İncelenen kayıtlarda 30 Kasım Pazartesi günü evine girdiği ve daha sonra çıkmadığı görülen genç kadının evine gelen kişi olmadığı görüldü. İlk belirlemelerde yere düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın yapılacak olan otopsi ile birlikte kesin ölüm nedeninin belirleneceği bilgisi geldi.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, bundan yaklaşık 2 ay önce boşanmak istediği sebze meyve toptancısı olan eşi Salih G. Tarafından feci bir şekilde dövüldüğü iddiaları ile gündeme gelmişti. 1.5 yıllık evli olan çift için eşi Salih G. Hakkında uzaklaştırma  kararı çıkmıştı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşi Salih G. Vera Chikareva’nın evine giderek kendine şiddet uygulandığı iddiaları gelmişti. Yaşanan bu olay sonrasında Vera Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikâyette bulundu. 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:24
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