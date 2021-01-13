Koca balığı elleriyle yakaladı

Son dönemlerde Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan ve ülke genelinde olağanüstü kuraklığın yaşandığı kentlerden bir tanesi de Amasya. Yağışların istenilen seviyede olmaması sebebiyle bu durumdan etkilenen Yeşilırmak’ın su seviyesinin ciddi bir şekilde düşmesi nehir içerisinde bulunana canlıları da etkiledi. Irmağın bazı bölümlerinde ise balık ölümleri görülmekte. Bu durumdan kar sağlayan bazı vatandaşlar kıyılara çok yaklaşan balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı.

Yaşlı bir vatandaş nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya girdi. Gördüğü dev balığı yanında bulunan kesici aletle bir iki darbe vurduktan sonra elleriyle yakalayarak kıyıya çekti. Uzun uğraşlar sonucunda yakaladığı dev balık ile nehirden sırılsıklam çıkan yaşlı adam görenleri şaşırttı. Nfes nefese kalan yaşlı adam balığı solungaçlarından tutarak nehirden ayrıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

