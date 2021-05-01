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Koç haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burç yorumlarını okuyarak o haftaya dair öngörüye sahip olabilirsiniz. 3-9 Mayısıs 2021 koç burcu haftalık yorumunu yazımızdan bulabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:59
Koç haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
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Koç burçlarını bu hafta, Pazartesi gününde Perşembe gününe kadar huzurlu ve rutin geçecek. Hayatın birçok alanında problemsiz devam edeceğiniz bu günlerde yakalayacağınız uyum ve başarıyı özel hayatınızla dengede tutmalısınız.

Bu zaman dilimi yeni arkadaşlıklar, mevcuttaki arkadaşlarınızla, ortaklarınız ve ailenizle ilişkilerinizi geliştireceğiniz bir zamandasınız. Güçlü bir kadının, yardımına veya tavsiyesine ihtiyacınız olabilir.

Koç haftalık burç yorumu 3-9 Mayısıs 2021

Cuma gününden Pazar gününe kadar ise plan yapmanın tam zamanı olacak. Bu nedeni ise zihinsel olarak net ve kararlılığınızdır. Olumlu bir yaklaşım halinde ve kendinize güveniniz yüksek olacak. bu dönemde birini kolaylıkla îkna edebilir ve etkileyebilirsiniz.




Son Güncelleme: 01.05.2021 17:59
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Koç BurcuHaftalık Burç Yorumu3-9 Mayıs 2021
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