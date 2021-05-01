Koç haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

Koç burçlarını bu hafta, Pazartesi gününde Perşembe gününe kadar huzurlu ve rutin geçecek. Hayatın birçok alanında problemsiz devam edeceğiniz bu günlerde yakalayacağınız uyum ve başarıyı özel hayatınızla dengede tutmalısınız.

Koç haftalık burç yorumu 3-9 Mayısıs 2021

Bu zaman dilimi yeni arkadaşlıklar, mevcuttaki arkadaşlarınızla, ortaklarınız ve ailenizle ilişkilerinizi geliştireceğiniz bir zamandasınız. Güçlü bir kadının, yardımına veya tavsiyesine ihtiyacınız olabilir.

Cuma gününden Pazar gününe kadar ise plan yapmanın tam zamanı olacak. Bu nedeni ise zihinsel olarak net ve kararlılığınızdır. Olumlu bir yaklaşım halinde ve kendinize güveniniz yüksek olacak. bu dönemde birini kolaylıkla îkna edebilir ve etkileyebilirsiniz.