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Koç burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Haftalık burç yorumlarımızda şimdi de Koç burcu yer alacak. Koç burcunun haftalık burç yorumunda 22-28 Şubat 2021 tarihlerinde neler gözlemlenecek. Koç burcunu bu hafta neler bekliyor. İşte detaylar…

21 Şubat 2021 Pazar 12:36
Koç burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
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Sevgili Koç burçları, bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinden bilinçaltınıza işleyecek olan tanıdık kişilerle duygusal bir arayış ve beslenme içerisinde olacaksınız. Bu sebeple arkadaşlarla bir arada vakit geçirmek, aile içerisindeki toplantılarda var olmak, anılarınızı paylaşabileceğiniz güzel buluşmaklar için iyi bir fırsat olacak. 

Haftalık Koç burcu yorumu

Pazartesi ve Salı günleri çevrenizde bulunan insanlara karşı sezgi ve duyarlılıklar, Koç burçlarına danışmanlık ve satış becerilerinde yardımcı olur. Kalabalık ortama uyuma sağlamak halka ilişkiler ve siyaset için iyi bir ortam olacaktır. 

Çarşamba gününden Pazar gününe kadar çekingenlik eksiğiniz, sevgili Koç burçlarını daha eksiksiz bir şekilde kim olduklarına ilişkin uyumlu olarak ifade etmelerine olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda beklenmedik değişiklikler sizi biraz şaşırtacak gibi… 

Yeni teknolojilerin faydalarından yararlanmak sizler için yeni yollara kapı açacaktır. Hayatınızdaki değişiklikler sizi gelecek için heyecanlandırıp yeni şeylere teşvik edecektir. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 12:36
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Anahtar Kelimeler:
BurçAstrolojiHaftalık YorumKoç BurcuSezgi
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