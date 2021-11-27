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Klima İmalat ve Montaj Elemanı ne kadar maaş alıyor?

Klima İmalat ve Montaj Elemanı, Havalandırma ya da Klima ve Soğutma Tesisatı Bakım ve Onarım işlerinde çalışanlardır. Klima İmalat ve Montaj elemanı ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar..

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:50
Klima İmalat ve Montaj Elemanı ne kadar maaş alıyor?
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Klima İmalat ve Montaj elemanı ne demek? Klima İmalat ve Montaj elemanı ne iş yapmaktadır? Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışmak için hangi belgeye sahip olmak gerekmektedir? sorularının cevaplarını siz değerli okuyucularımız için araştırdık ve haberimize konu edindik. İşte detaylar..

Klima İmalat ve Montaj elemanı ne demek?

Klima İmalat ve Montaj elemanı; havalandırma ya da klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde faaliyet gösteren kişilere denmektedir.

Klima İmalat ve Montaj elemanı ne kadar maaş alıyor?

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan bir kişi aylık olarak ortalama 3.360 TL maaş almaktadır. Aynı zamanda Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan bir kişinin almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ve Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan bir kişinin almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 4.250 TL ‘dir. Sizde, yukarıda belirttiğimiz maaş aralıklarında gelir elde etmek istiyorsanız eğer İŞKUR Klima İmalat ve Montaj elemanı iş ilanlarına göz atabilir ve size en uygun ilanı bulabilirsiniz. https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak size uygun olan iş ilanına bakabilir ve kariyer planlamanıza kolay bir şekilde yön verebilirsiniz.

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor?

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak görev yapmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi ilköğretimdir.

Klima İmalat ve Montaj elemanı ne iş yapmaktadır?

Klima İmalat ve Montaj elemanı; görevde bulunduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin gerektirdiği verimlilik ile kalite gereklerine uygun bir biçimde benzer olan görev ve işlemleri yerine getiren kişidir.

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan kişin meslek ana grubu nedir?

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak görev yapan bir kişi; sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan kişiler olarak nitelendirilmektedir.

Klima İmalat ve Montaj elemanı meslek alt ana grubu nedir?

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan bir kişi elektrik ve elektronik işlerde çalışan kişiler olarak nitelendirilmektedir.

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan kişinin yer aldığı meslek grubu nedir?

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan bir kişi elektrikli ekipman kurulumcuları ve tamircileri olarak sınıflandırılmaktadır.

Klima İmalat ve Montaj elemanının yer aldığı meslek birim grubu nedir?

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan bir kişi; havalandırma ya da klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışan kişiler olarak nitelendirilmektedir.

Klima İmalat ve Montaj elemanı hangi meslek kodunda yer almaktadır?

Klima İmalat ve Montaj elemanı olarak çalışan bir kişi; Türk Meslekler sözlüğünde belirlenmiş olan 7127.19 meslek kodu içerisinde yer almaktadır.


Son Güncelleme: 27.11.2021 12:50
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