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Klasik arabalara olan ilgi artıyor. Ersöz ailesinde büyük değişimler

Bursa’da haberlere konu olan Ersöz ailesi ilginç gelenekleri ile merakları üzerine çekti. Hurda arabaları alarak restore eden aile bu geleneği yıllardır devam ettiriyor. Her arabasına ayrı ilgi gösteren Ali Ersöz hayatına araba ustası olarak idam ettirmesi üzerine yaptığı değişimler herkes tarafından beğeni topladı. İşte ayrıları haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:55
Klasik arabalara olan ilgi artıyor. Ersöz ailesinde büyük değişimler
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Hayatlarına Bursa’da devam ettiren aile haberlere konu olacak araba değişimleri ile tanındılar. Bursa arabaları alarak yenileme işlemeleri yapan ve eski haline getirmek için emek gösteren Ersöz ailesi bu serüvene 3 kuşaktır devam ettiklerini söyledi. Arabalarını çok seven onlara çocuğu gibi bakan Ali Ersöz, ‘’Çekiçle vura vura kaportayı eski haline getiriyoruz. Çağımızda bunu yapabile çok az araba ustası kaldı. Bu arabaların hepsi benim çocuğum gibi. Evlatlarımı büyütürken nasıl emek verip özen gösteriyorsam arabalarıma da aynı değeri veriyorum’’ diyerek açıklamada bulundu.

Bu hurda araba restore etme çalışmaları 60 yıl önce babası ve amcaları tarafından başlatılıp günümüzde bunu Ali Ersöz’ün yapması üzerine o da oğlu Emir Ersöz’ü yanında geliştirerek ileriye dönük bu geleneği sürdürüyor.

Yaptıkları işe beğeniler gelmesi üzerine mutlu olan Ersöz aile, Türkiye’nin her tarafından gelenlerin dışından artık yurt dışından da araba getirildiğini ve gelen çürümüş arabaları baştan yaratarak koparta boyası, iç döşemeleri ve motor parçalarına kadar yenilediğini söyledi.

Her arabaya gözü gibi bakan Ersöz ailesi kendisi ve oğlu ile birlikte özellikle kaporta değişimlerinde eksi haline getirmek için çok çaba gösterdikleri eksik olan her parça için yurt dışından iletişime geçtiğini belirtti.

Yaptıkları iş sayesinde yoğun talep görmeleri üzerine her araba için 6 aydan 1.5 yıla kadar ter döküyorlar sırf ilk zamanki haline getirebilmek için yaptıkları işe sanat eseri gözüyle bakmaktadırlar.

Bu zamana kadar yüzlerce araba restore etmiş olabiliriz eğer şuan bu işi yapıyorsam amcam ve babam sayesinde onlar gibi ustam olduğu için çok şanslıyım bana bıraktıkları en büyük miras bu diyerek bugüne nasıl geldiğini anlattı. Birçok ünlü iş adamı ve sanatçılara restore ettiği arabalardan teslim ettiği de bilinmekte.

Özellikle klasik araçları ve 1915-1980 yıllarına ait çürümüş olanları restore ederek ilk günkü haline getiriyorlar. Yaptıkları iş günümüzde alışa gelmişin dışında olması da merakları arttırıyor.

Yaptıkların işin en iyisi olması adına gelen arabaların parçalarını yurt dışından temin ediyorlar. Fakat istedikleri kalite de parça bulmadıkları zaman gerekli parçayı kendileri üretmektedir. Ersöz ailesine birçok ülkeden restorasyon teklifleri geldiği de gündemimizde yerini alıyor.

Ali Ersöz yaptığı işi şu şekilde anlattı;

"Gördüğümüz ilgi bizi fazlayıla mutu ediyor. Bu zamana kadar birçok ünlü isimde restore teklifleri aldık. Sadece Türkiye'de değil başka ülkelere de araba yaptığımız zamanlar oldu. Gelen arabaların hepsi yüzüne bakılmayacak kadar kötü oluyor. Yapım aşamaları çok zorlu olsada bize veirlen tarihler arasında araçları eski haline getirirek teslimini yapıyoruz. Restorasyon işi çok zahmetli bir iş minimum 6 ay, maksimum 1,5 yıl sürebiliyor. Aracın durumuna bağlı olarak değişim gösteriyor. Bazı araçlara yurt dışından parça siparişi veriyoruz ve onların gelmesini bekliyoruz. Son dönemde Mercedes üzerinde çalışmayı daha çok seviyorum. Parçalarına daha çok çabuk ulaşabiliyoruz. Restorasyon işi parça durumu ve arabanın markasına göre 300-400 bin lira arası değişiyor. Hatta bazen daha da yukarı rakamlara çıktığı da oluyor."

Zamanında beğenilmeyen birçok klasik araç şuan zenginler tarafından temin edilmek isteniyor. Ersöz’ün araçları yaptığı yer tam bir müze olarak adlandırılabilir. Çağımız da gençlerin bu tür araçlara  olan ilgisinin artması da gittikçe çoğalıyor. Ersöz ailesinin atölyesine de birçok gencin ziyaret etmesi ve meraklarına yardımcı olduğu da görülüyor.

Ali Ersöz’ün yanı sıra bu işte babasına yardımcı olan Emir’de dedesinin mesleğine saygı duyduğu ve bu mesleği devam ettirmek istediğini söyledi. Yapılan işlemlerin sosyal medya da paylaşılması üzerine yoğun ilgi görülmesi Ersöz ailesini oldukça mutlu etti. Bu zamana kadar restore ettikleri en yaşlı araç 1915 ford olduğunu belirten Ersöz işine olan saygısı ile alkışları topladı.

Bu mesleği küçüklüğünden beri dedesinin yanında hakim olan Emir şimdide babasına ettiği yardımlar ile bu mesleği geleceğe taşımak istediğini belirtti. 




Son Güncelleme: 01.05.2021 16:55
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Anahtar Kelimeler:
HurdaKlasik ArabaBursa
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