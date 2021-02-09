KKTC'de koronavirüs taşıyan annenin, ikiz bebekleri doğdu

KKTC’de 33 ayılık ikiz bebeklere gebe olan Dilek Colbayır’ın koronavirüs hastası olduğunu biliniyor. Koronavirüs testi pozitif olan ve virüsün belirtilerine sahip olan Colbayır, hastanede tedavi görmekteydi. 33 haftalık hamile olmasına rağmen sancıları başlayan Colbayır, doğumhaneye götürüldü. Doğum, Operatör Doktor Buse Büyükbaşoğlu tarafından yapıldı. Büyükbaşoğlu, koronavirüs testi pozitif olan Colbayır’ın hastanelerine tedavi amaçlı yatırıldığını ve erken doğum yaptığını açıkladı.

Doğumun erken gelmesinin aslında kendileri için zorlu olacağını belirten Büyükbaşoğlu, Sancıların cumartesi sabahı başladığını ve Colbayır’ı hemen doğumhaneye aldıklarını ifade etti. Doğumu gerçekleştirecek olan ekip, virüse karşı bütün önlemleri alarak giyindi. Doğum, büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Büyükbaşoğlu, ikizlerin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 1-2 gün sonra ikizlere, koronavirüs testi yapılacağını söyleyen Büyükbaşoğlu, şu an için ikizlerde herhangi bir semptoma rastlamadıkları belirtti. İkizlerden birinin erkek diğerinin kız olduğu ve adlarının henüz verilmedi bilgisi de verildi.

