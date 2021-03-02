Kızlarla ne konuşulur? Yeni tanışılan kızlarla konuşulacak konular ve soru önerileri

Yeni bir ilişkiye başlamak oldukça zorlu bir süreçtir. Birbirini hiç tanımayan iki kişinin ilk buluşmada nasıl diyalog kuracağı, nasıl konuşacakları, hangi konular üzerinde konuşulması gibi sorular gençlerin ne çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Son yıllarda sosyal medya üzerinden tanışmalar başladı. Gençler ilk olarak sosyal medya üzerinden tanışıyor ve daha sonra bir araya geliyor. Bu nedenle birbirini hiç tanımayan ya da çok az tanıyan iki kişi bir araya geldiklerinde konuşmakta zorlanıyor. Bu nedenle gençler tanışmalarda karşı tarafla sağlıklı ve güzel bir sohbet aşaması geçirmek için konuşmak üzere konuları araştırıyor.

Yeni tanışılan kıza sorulabilecek sorular

Bir ilişkiden en büyük beklentin nedir?

Aldatılmayı kabul edebilir misin?

Hayatında hiç sevgilini aldattığın oldu mu?

Nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun?

Sence aşk mı yoksa para mı daha önemli?

Aşk senin için ne anlam ifade ediyor?

Hayvanları seviyor musun?

Kedileri mi yoksa köpekleri mi daha çok seviyorsun?

Gelecek planların neler?

Bu hayatta affedemeyeceğin şey nedir?

Hediye almaktan hoşlanıyor musun?

Özel günlere önem veriyor musun?

Bu güne kadar yaptığın en büyük hata nedir?

Unutamadığın bir aşkın var mı?

Yukarıda verilen sorular kapsamında sohbet başlatılabilir. Daha sonra konular üzerinden başka sohbetler türetilebilir. İlk kez bir araya gelen veya birbirlerini çok az tanıyan iki kişinin birbirini tanımak için soru sorması gayet normaldir ve bu nedenle soru sormaktan çekinilmemelidir. Soruların yanı sıra kız veya erkeklerle ilk buluşmada konuşulabilecek konular ise şunlardır;

Bugüne kadar aldığın hediyeler arasından en çok beğendiğin hediye hangisiydi?

Kendini seviyor ve sayıyor musun?

Hayatının dönüm noktası neydi?

Burcun nedir? Burcunun özelliklerini taşıdığına inanıyor musun?

En sevdiğin renkler hangileridir?

Alışveriş yapmayı seviyor musun?

Makyaj yapmayı seviyor musun?

Ne tarz müziklerden hoşlanıyorsun?

Ölmeden önce son yapmak istediğin şey ne olurdu?

Sporla aran nasıl?

Yemek yemeyi seviyor musun?

Egzersiz yapmayı seviyor musun?

Bu zamana kadar çok yapmak istediğin ama yapamadığın bir şey var mı?

Başarı ve başarısızlık hakkında ne düşünüyorsun?

Kadere inanıyor musun?

Şansa inanıyor musun?

Sence şanslı bir insan mısın?

İlk görüşte aşka inanır mısın?

Gece hayatına düşkünlüğün var mı?

Fedakar bir insan mısın?

Arkadaşlarının seni sevdiğine inanıyor musun?

Senin için güç ne demek?

Merhametli bir insan mısın?

En son kim için bir iyilik yaptın?

Keşke hep çocuk kalsaydım dediğin zamanlar oluyor mu?

Geceleri rüya görüyor musun?

Ne tarz filmleri izlemekten hoşlanıyorsun?

Sinemaya gitmeyi seviyor musun?