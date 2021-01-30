Kızıyla yeni hayat kuracaktı, çıkan yangında can verdiler!

Afyonkarahisar'da yaşamını sürdüren ve eşinden boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Melek Dağ ile birlikte Konya'ya yerleşen hemşire Sevim Kayhan, evinde çıkan yangın sonrası kızıyla birlikte yanarak can verdi. Görevinden tayin isteyerek yaklaşık 3 ay önce Konya’ya gelen ve burada göreve başlayan Kayhan’ın iş arkadaşlarına, kızıyla yeni bir hayat kuracağını söylediği öğrenildi.

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir apartmanın 5. katında gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Konya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Sevim Kayhan'ın gece saatlerinde evinde başlayan yangın kısa sürede büyüyünce ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan alevlerden kaçmak için pencereye çıkan minik Melek, bacaklarında ve kollarında oluşan yanıklardan dolayı acıya dayanamadı ve kendisini pencereden aşağıya bıraktı. Ekipler tarafından hemen ambulansa alınan küçük kız yapılan müdahale sonrası yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer taraftan yangını söndüren itfaiye ekipleri eve girdiklerinde anne Sevim Kayhan'ın yanmış cesedi ile karşılaştılar. Evde yapılan çalışmalar sonrası ilk belirlemelerine göre yangının şarjdaki cep telefonundan çıktığı belirlendi.

Anne kızın cansız bedenleri otopsi yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırılırken hemşire Sevim Kayhan'ın 3 ay önce eşinden ayrıldığı ve kızıyla yeni bir hayat kurabilmek için Konya'ya geldiği öğrenildi.