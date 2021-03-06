Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi tüfekle vurup öldürdü

Bir kişinin hayatını kaybettiği olay bugün Antalya Finike ilçesinde saat:17.00 sularında yaşandı.

Finike'de belediyede çalışan 59 yaşındaki 1 çocuk babası Y.K, ilçede yaşayan 44 yaşındaki Hüsnü Ü.yü silahla vurarak kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

3 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

TACİZ İDDİASI

Olay yerine gelen ekipler 3 çocuk babası Hüsnü Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüsnü Ü'nün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, olayı gören kişiler Y.K'nin Hüsnü Ü'nün üzerinde 3 el ateş ettiğini söyledi.

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal'ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.