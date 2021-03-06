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Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi tüfekle vurup öldürdü

Antalya Finike ilçesinde yaşanan olayda 59 yaşındaki Y.K isimli bir kişi kızını taciz ettiğini öne sürdüğü 44 yaşındaki Hüsnü Ü.'yü vurarak öldürdü.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:42
Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi tüfekle vurup öldürdü
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Bir kişinin hayatını kaybettiği olay bugün Antalya Finike ilçesinde saat:17.00 sularında yaşandı.

Finike'de belediyede çalışan 59 yaşındaki 1 çocuk babası Y.K, ilçede yaşayan 44 yaşındaki Hüsnü Ü.yü silahla vurarak kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

3 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler 3 çocuk babası Hüsnü Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüsnü Ü'nün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, olayı gören kişiler Y.K'nin Hüsnü Ü'nün üzerinde 3 el ateş ettiğini söyledi.

TACİZ İDDİASI

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal'ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:42
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTaciz
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