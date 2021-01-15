Kızını rehin alarak şiddet uygulayan damadını bıçakladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Mesut K. (30) isimli bir kişi eşi Duygu K.'yı (30) bıçakla rehin aldı ve şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın bir şekilde durumu ailesine bildirirken kızının yaşadığı eve gelen Duygu'nun ailesi kızlarını kurtarmaya çalıştılar.

O sıradailearasındaa çıkan kavgada bıçağı damadının elinden alan baba Erdem Ç., Mesut K.'yi boynundan ve başından yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Mesut K.'nin başındayken durumu polise bildiren baba Erdem Ç., polisler geldikten sonra teslim olurken verdiği ifadesinde 'Kızımı öldürmesini mi bekleseydim' dediği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Mesut K.'yı ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar.