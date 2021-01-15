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Kızını rehin alarak şiddet uygulayan damadını bıçakladı

Antalya'da eşi Duygu K.'yı rehin alarak şiddet uygulayan Mesut K. isimli bir kişi kayınpederi tarafından bıçaklandı. Damat ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken kızını kurtaran baba 'Kızımın ölmesini mi bekleseydim' diyerek kendini savundu.

15 Ocak 2021 Cuma 11:45
Kızını rehin alarak şiddet uygulayan damadını bıçakladı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Mesut K. (30) isimli bir kişi eşi Duygu K.'yı (30) bıçakla rehin aldı ve şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın bir şekilde durumu ailesine bildirirken kızının yaşadığı eve gelen Duygu'nun ailesi kızlarını kurtarmaya çalıştılar.

O sırada damat ile kayınpeder arasındaa çıkan kavgada bıçağı damadının elinden alan baba Erdem Ç., Mesut K.'yi boynundan ve başından yaraladı. 

Kanlar içinde yere yığılan Mesut K.'nin başındayken durumu polise bildiren baba Erdem Ç., polisler geldikten sonra teslim olurken verdiği ifadesinde 'Kızımı öldürmesini mi bekleseydim' dediği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Mesut K.'yı ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar.



Son Güncelleme: 15.01.2021 11:45
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKayınpederDamatBıçaklı Saldırı
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