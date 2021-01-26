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Kızını öyle gören anne gözyaşlarına boğuldu!

Çorum'da meydana gelen olayda 2.katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı düştü. olayı gören anne kriz geçirdi ve kızının başı ucunda gözyaşı döktü

26 Ocak 2021 Salı 13:48
Kızını öyle gören anne gözyaşlarına boğuldu!
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Üzücü olay gece geç saatlerde Çorum'da yaşandı.

Kentte ailesiyle birlikte yaşayan Gülende U. isimli genç kız gece saatlerinde hava almak için 2.katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı.

Genç kız bir an dengesini kaybedip, 2.katta bulunan evlerinin balkonunda aşağı, zemine düştü. Kızının düştüğünü gören anne panik halinde bağıararak yardım istedi.

Komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yere düşen ve yaralanan kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sınra hastaneye kaldırdı.

Öte yandan olayları gören anne kriz geçirdi ve göz yaşlarına boğuldu. Polis ekipleri annesi sakinleştirmeye çalıştı.

Hastaneye kaldırılan Gülende U'nun hayati tehlikesinin olmadığı, çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 13:48
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Anahtar Kelimeler:
çorumHavalandırmadan Düştü
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