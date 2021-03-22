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Kızılay Ramazan Destek paketi başvuru nasıl yapılır?, Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Ramazan ayı yaklaşıyor. On bir ayın sultanı Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte Kızılay Ramazan gıda kolisi başvuruları merak ediliyor. Vatandaşlarımız 2021 Kızılay Ramazan ayı gıda kolisi başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 03:21
Kızılay Ramazan Destek paketi başvuru nasıl yapılır?, Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?
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Ramazan ayında milyonlar Müslüman oruç tutarak oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayı yaklaşıyor. On bir ayın sultanı Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan gıda kolisi başvuruları merak ediliyor. Vatandaşlarımız 2021 Ramazan ayı gıda kolisi başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Ramazan destek paketi nasıl alınır, Ramazan gıda kolisi başvurusu nasıl yapılır, 2021 Ramazan Kızılay yardımı nasıl alınır sorularının yanıtları belli oldu.

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde mazlumlarla yakından ilgilenen Türk Kızılayı, Ramazan ayında binlerce vatandaşımıza erzak yardımında bulunacak. Maddi durumu kötü olan vatandaşlarımıza Ramazan ayında gıda desteği verilecek.

Kızılay Ramazan Paketi Başvurusu

İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında Kızılay Ramazan paketi verilmektedir. Bu pakette gıda yardımları vardır. Bu yardımdan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bizzat kendileri giderek en yakın Kızılay merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İsteyenler mahallenin muhtarına da gidebilir. Ayrıca parti üyesi olanlar, parti temsilcilerine durumlarını iletebilir. Ayrıca 168 Kızılay Çağrı Merkezi’ni de arayarak başvuru yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 22.03.2021 03:21
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Anahtar Kelimeler:
KızılayRamazan Gıda Kolisi
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