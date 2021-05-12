Kızılay kan merkezleri bayram boyunca açık olacak

Türk Kızılay’ının yaptığı açıklama kapsamında ramazan ayının ve tam kapanmanın kan bağışını oldukça etkilediği bildirildi. Ulusal kan stoklarının azalmasından dolayı Kızılay KAN MERKEZLERİNİN Ramazan Bayramı süresince açık olacağı aktarıldı. Bu işlemin ise www.kanver.org adresi üzerinden randevu alana kişilerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra randevu alan kişilerin SMS kontrolü ile güvenlik güçleri tarafından kontrol edileceği de açıklandı.

Türk Kızılay’ının açıklamasından şunlar kaydedildi:

"Kızılay her gün yaklaşık 300 ekip ve 3 bin 500'den fazla personel ile gönüllü kan bağışçılarına hizmet vermektedir. Kızılay ekipleri olağan zamanlarda her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almakta, bunları çeşitli testlere tabii tutmakta, bileşenlerine ayırmakta ve 1500'e yakın hastanede hasta ve yaralıların hizmetine sunmaktadır. Sayılan olumsuzluklar nedeniyle günlük kan bağışı sayısı 5 binlere kadar düşmüştür. İhtiyaç olan bölüm Kızılayın ulusal kan stoklarından takviye edilerek karşılanmaktadır."