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Kızılay gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda yardım başvurusu şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Yardım kuruluşları arasında yer alan Kızılay dar gelirli ailelere yardım etmeye devam ediyor. Kızılay gıda yardım başvurusu nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar internetten arama yapıyor. Kızılay gıda yardım başvurusu almak için şartlar nelerdir? Kızılay gıda yardım başvurusuna kimler başvurulabilir?

24 Mart 2021 Çarşamba 00:08
Kızılay gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay gıda yardım başvurusu şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
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Türk Kızılay’ı, koronavirüs döneminde vatandaşlara gıda yardımlarında bulunmaya devam ediyor. Dar gelirli ailelere yönelik yapılan çalışmalarda Kızılay, vatandaşların birçok temel ihtiyaçlarını gideriyor. Kızılay yardımından faydalanmak için başvuru yapılması gerekmektedir. Vatandaşlar Kızılay’dan yardım almak için nereye başvuru yapabilir?

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay yardımları için açıklamalarda bulundu.  Gündelik işler ve yevmeli çalışan işçi, seyyar satıcı, gündelik işçiler, geri dönüşüm emekçileri gibi vasıfsız çalışan işçilere küçük esnaflara dayanışma göstereceğini açıklayan Kınık, tüm desteklerin yapılacağını açıkladı.

Kınık: “Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti.” dedi.

Kızılay yardımları

Türk Kızılay’ı birçok başlık altında yardım yapmaktadır. Bu yardımlar;

- Korona Gıda Paketi Desteği

- Korona Hijyen Paketi Desteği

- Korona Sağlık Çalışanlarına Destek Paketi

- Korona Hasta Destek Paketi

- Korona Dayanışma Projesi Genel Bağış

- Sevgi Bohçası Bağışı

- Tekerlekli Sandalye, Sağlık Yardımları

- Terör Mağdurlarına Bağış

Gıda paketinde yer alan ürünler şu şekilde:

No    Malzeme Cinsi

1    Ayçiçek Yağı

2    Toz Şeker

3    Pirinç

4    Kuru Fasulye

5    Kırmızı Mercimek

6    Çay

7    Bulgur

8    Domates Salçası

9    Un

10    Yeşil Mercimek

11    Tuz

12    Makana

Kızılay’a başvuru nasıl yapılır?

Desteğe ihtiyacı olan kişilere yardım eden Türk Kızılay’ı dar gelirli aileleri tespit ederek yardımda bulunuyor.  Kızılay’a başvuruda bulunmak için buraya tıklayarak iletişim formunu doldurabilir, Türk Kızılay’a mağduriyetinizi iletebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayYardımBaşvuru
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