İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Kızıl Elma nedir, neresidir? Türk mitolojisinde Kızıl Elma'nın anlamı

ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın 34. bölümünde sıklıkla kullanılan Kızıl Elma'nın ne demek olduğu araştırılmaya başlandı.Pek çok vatandaş, Kızıl Elma nedir, neresidir? Türk mitolojisinde Kızıl Elma'nın anlamı nedir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 20:42
Kızıl Elma nedir, neresidir? Türk mitolojisinde Kızıl Elma'nın anlamı
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman’ın son bölümünde sıklıkla kullanılan Kızıl Elma tabiri pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman dizisinin 34. Bölümünde sıklıkla kullanılan Kızıl Elma tabiri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kızıl Elma nedir, neresidir?

Kızıl elma Türk mitolojisinde özellikle de Oğuz Türklerinde, uzaklaşan uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülkeler ve düşler anlamına gelen bir kelime öbeğidir. Türk milliyetçiliğinde önemli bir sembol taşıyan Kızıl Elma, Türk devletlerinin amaçlarını ve hedeflerini simgelemektedir.

Kızıl elma tabiri bazı zamanlarda fethedilmesi gereken bir toprak veya ülke için, kimi zaman ise devlet kurulma idealinde söylenir. Kızıl elma son dönemlerde Osmanlıda yeni çeriler arasında sıklıkla kullanılmış ve askerlerin savaş azmini arttırmak için dile getirilmiştir.

Kızıl Elma neresidir?


Kızıl elma bir yer değildir. Kızıl Elma bir hedeftir. Oğuz Türklerinin fethetmek istedikleri yerlere hazırlığa başlamadan önce ki süreçlerinde bu savaş Kızıl Elma olarak adlandırılırdı.

Kızıl Elma ülküsü nedir?

Kızıl renk Türklerin en özel renk oldukları gördüğü bir şeydir. Elma ise bolluk bereket anlamına gelen ve şifayı sembolize eden bir renktir. Kızıl Elma ise meyve olan Elmayı değil toprağın bolluğu ve fetihin çokluğu anlamına gelir.

Eski Türklerde güneş ve ayı anlatan kızıl toplar bulunurdu. Bu toplara Muncuk adı verilirdi. Muncuk bazen bayrağı, bazen fetihi bazen de zafer işareti olarak kullanılan bir ifadeydi. Buna göre Kızıl elma tabiri Türklerin Ergenekon destanından çıkışında eski yurdu geri almak anlamında kullanılmıştır.

Kızıl Elma ülküsü Osmanlılarda İstanbul’un fethinden sonra yeniçeriler arasında önem kazanmıştır. Padişahlar Avrupa’da fethetmek istedikleri topraklara Kızıl Elma demiştir. Hatta III. Selim döneminde askerlerin, “Padişahım, biz senin uğrunda ta Kafdağı'nın ötesine, Kızılelma'ya dek varırız” kullandıkları ve dillerinden düşürmedikleri ifade edilir. Daha sonrasında Kanuni Sultan Süleyman zamanında büyük zaferler olarak adlandırılan Belgrad, Mohaç ve Viyana kuşatmaları Kızıl Elma olarak adlandırılmış bunlar bazen kızıl elma tabiri ile bazen de bir başka nesneye benzetilmiştir.

Kızıl Elma TDK’da ne anlama gelir?

Kızıl Elma tabiri Türk Dil Kurumunda Roma ve Viyana şehirlerini almak için yapılan girişimlere verilen genel bir ad olarak bilinir. Bir diğer anlam olarak ise Dünyada bulunan tüm Türkleri bir araya getirerek tek bir devlet kurmak ve dünyaya İslamı yaymak anlamına gelir. Kızıl Elma tabiri aynı zamanda Turan kelimesinin eş anlamlısıdır.



Son Güncelleme: 19.11.2020 20:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kızıl ElmaNe DemektirNeresidir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?
Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?

Popüler Haberler

Kızıl Elma nedir, neresidir? Türk mitolojisinde Kızıl Elma'nın anlamı
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Kasım 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Google haritalar firma adresi ekleme nasıl yapılır? 2020 Google haritalar firma ekleme
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi oyuncuları, konusu ve kadrosu
Hangi sınavlar iptal edildi?
Evde mandal paketleme işi ile para kazanma
Dudak Çevresinde çıkan sivilcelerden doğal yollarla nasıl kurtulabilirsiniz?
Müge Anlı İle Tatlı Sert 15 Ekim Perşembe Canlı yayın ve tekrarı izle
Özel kanallar yapımcılara karşı birlik oldu! Tarihte bir ilk
Nikah şahidi nedir? Kimler nikah şahidi olabilir? Nikah şahidi olmadan nikah kıyılıyor mu?
Kış lastiği ne zaman takılmalı? Kış lastiği uygulama başlangıç tarihi
Alev Alev dizisi Çelebi karakteri kimdir? Cem Bender kimdir, nereli, kaç yaşında?
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş doğum tarihi
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi 1. bölüm yeni tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizi ne zaman başlıyor?
Kahve dükkanı bayilik veren firmalar 2020
Alev Alev dizisi Cemre’yi kim canlandırıyor? Demet Evgar'ın biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.