Kızıl Elma nedir, neresidir? Türk mitolojisinde Kızıl Elma'nın anlamı

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman’ın son bölümünde sıklıkla kullanılan Kızıl Elma tabiri pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman dizisinin 34. Bölümünde sıklıkla kullanılan Kızıl Elma tabiri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kızıl Elma nedir, neresidir?

Kızıl elma Türk mitolojisinde özellikle de Oğuz Türklerinde, uzaklaşan uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülkeler ve düşler anlamına gelen bir kelime öbeğidir. Türk milliyetçiliğinde önemli bir sembol taşıyan Kızıl Elma, Türk devletlerinin amaçlarını ve hedeflerini simgelemektedir.

Kızıl elma tabiri bazı zamanlarda fethedilmesi gereken bir toprak veya ülke için, kimi zaman ise devlet kurulma idealinde söylenir. Kızıl elma son dönemlerde Osmanlıda yeni çeriler arasında sıklıkla kullanılmış ve askerlerin savaş azmini arttırmak için dile getirilmiştir.

Kızıl Elma neresidir?

Kızıl Elma ülküsü nedir?

Kızıl elma bir yer değildir. Kızıl Elma bir hedeftir. Oğuz Türklerinin fethetmek istedikleri yerlere hazırlığa başlamadan önce ki süreçlerinde bu savaş Kızıl Elma olarak adlandırılırdı.

Kızıl renk Türklerin en özel renk oldukları gördüğü bir şeydir. Elma ise bolluk bereket anlamına gelen ve şifayı sembolize eden bir renktir. Kızıl Elma ise meyve olan Elmayı değil toprağın bolluğu ve fetihin çokluğu anlamına gelir.

Eski Türklerde güneş ve ayı anlatan kızıl toplar bulunurdu. Bu toplara Muncuk adı verilirdi. Muncuk bazen bayrağı, bazen fetihi bazen de zafer işareti olarak kullanılan bir ifadeydi. Buna göre Kızıl elma tabiri Türklerin Ergenekon destanından çıkışında eski yurdu geri almak anlamında kullanılmıştır.

Kızıl Elma ülküsü Osmanlılarda İstanbul’un fethinden sonra yeniçeriler arasında önem kazanmıştır. Padişahlar Avrupa’da fethetmek istedikleri topraklara Kızıl Elma demiştir. Hatta III. Selim döneminde askerlerin, “Padişahım, biz senin uğrunda ta Kafdağı'nın ötesine, Kızılelma'ya dek varırız” kullandıkları ve dillerinden düşürmedikleri ifade edilir. Daha sonrasında Kanuni Sultan Süleyman zamanında büyük zaferler olarak adlandırılan Belgrad, Mohaç ve Viyana kuşatmaları Kızıl Elma olarak adlandırılmış bunlar bazen kızıl elma tabiri ile bazen de bir başka nesneye benzetilmiştir.

Kızıl Elma TDK’da ne anlama gelir?

Kızıl Elma tabiri Türk Dil Kurumunda Roma ve Viyana şehirlerini almak için yapılan girişimlere verilen genel bir ad olarak bilinir. Bir diğer anlam olarak ise Dünyada bulunan tüm Türkleri bir araya getirerek tek bir devlet kurmak ve dünyaya İslamı yaymak anlamına gelir. Kızıl Elma tabiri aynı zamanda Turan kelimesinin eş anlamlısıdır.