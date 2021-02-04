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Kız tavlamak için etkili 10 öneri

10 adımda kız nasıl tavlanır? Kız tavlama taktikleri neler? Karşı cinsi etkilemek için neler yapmalıyım? Karşı cinsin hayatına dahil olmak için neler yapmalıyım?Herkes kadınları nasıl tavlayacağını elbette bilemez. Ancak bu yazımızda 10 adımda kadınlaı tavlamanın yollarını ve detaylarını bir bir ele aldık. Sizde karşı cinsinizi kendinize yakın tutmak istiyorsanız ve yeni birisiyle sevgili olmak istiyorsanız bu yazımızda yer alan kız tavlamak için 10 öneriyi okuyarak püf noktalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 23:14
Kız tavlamak için etkili 10 öneri
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Kız Tavlamak İçin 10 Etkili Öneri! Kız Tavlama Yolları Neler?

Herkesin zor durumda kaldığı karşı cinsi etkilemekte zorlandığı anlar vardır. Kadınlar yapıları gereği karmaşık canlılardır. Bir kadını iyi tanımak onun karmaşıklığını çözmenize ve nasıl yaklaşmanız gerektiğini iyi bilirsiniz. Kadınların dikkatini çekmek sanıldığı kadar da zor bir şey değildir. Bir kadını tavlamak için iyi tavsiyelere ve taktiklere ihtiyaç vardır. Bu tavsiyelerle tanışmak istediğiniz kadını anlar tanır ve nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilirsiniz. İlk olarak önemli olan sizin ne istediğiniz ve karşı cinsten ne beklediğinizdir.

Karşı cinsi tavlamak için ilk önce ne istediğinizi bilmeniz gereklidir. Ne istediğinizi bilmek bu aşamaları daha kolay hale getirecektir. Bu yazımızda kadınların nelerden hoşlandığını, kadınlara karşı nasıl davranacağınızı ve nasıl etkileyeceğinizi içeren ufakta olsa bazı ipuçları yer alacaktır.

1-Ortak Noktalar/ Sosyal Medya Kızı Etkileme Yolları

Kız tavlamanın yolları ilk adımı hoşlandığınız kişiyle ortak noktalarınızı belirlemektir. Bunun nedeni ise ortak noktalar ortak mekan ve ortak arkadaş oluşturur. Ve hoşlandığınız kıza kendinizi gösterme şansını doğurur. Bu ortak noktalar sizi birbirinize yakınlaştırması için önemlidir. Sabırlı olmak gerekir.

Ortak noktalarınızı belirlemek için sosyal medyadan yardım alabilirsiniz. Diğer adım için önemli bir başlangıçtır. Dikkat edilmesi gereken bir husus ise kendinizi ona fark ettirin sizi görmesini sağlayın fakat hemen konuşmayı açılmayı denemeyin. İlk intiba ilişkilerde her zaman önemlidir

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2-Tanışma Aşaması

İkinci adım olan tanışma, tanışmadan kasıt hemen niyetinizi belli edecek tanışma değil, bir kızla arkadaş olunması onunla illaki kanka olunacağı anlamına gelmiyor. Karşı cinsle arkadaşlık çizgisini iyi dengeleyen bir ilişki kurmak gereklidir ki kankalık boyutuna geçiş yapılması engellenmiş olsun. Bu denge de ki  en önemli nokta da karşı cinsle sürekli göz göze gelmektir.

Bu hareket karşınızdaki kişinin aklına acaba sorusunu getirir. Aslında olması istenen şey de budur. Çünkü uygulayacağınız davranışlar ilişkinin arkadaşlıktan öteye geçememesini sağlayabilir. Burada ki taktik ne çok soğuk davranın ne de samimi davranışlarda (arkadaşlık anlamında)bulunun.

3-Çevreyi Kullanmak Önemli

Karşı cinsi etkilemek için kullanılması gereken yollardan birisi de arakadaş çevrenizi ve başarınızla beraber insanlarla aranızdaki iyi ilişkileri sergilemeniz ve iyi bir dost olduğunuzu göstermenizdir. Bu faktörlerle beraber karşınızdaki kişiyi etkileyebilirsiniz. Öneğin ortak arkadaşınız varsa bir araya gelin yoksa da mutlaka arkadaşlarınızdan bir tanesini tanıştırın ve arkadaşınıza onun yanındayken sizin özel ve güçlü yanlarınızdan sohbet açılmasını isteyebilirsiniz.

4- Dış Görünüşünüze Önem Verin

Kız tavlamanın yolları arasında bir diğer yol ise fiziksel görünüşünüze dikkat etmenizdir. Eğer etkilemeye başladıysanız sizin fiziksel görünümünüzü de mercek altına almıştır demektir. Kendi imkanlarınız dahilinde el ve saç bakımınıza dikkat ediniz. Kıyafetleriniz illaki pahalı ve lüx olmak zorunda değil temiz ve düzgün olması da yeterlidir.

Kızlar özellikle karşı cinslerinde, ense tıraşı ve tınaklara dikkat ederler. Bu kişisel bakımlara da önem gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereklidir. Görünümünüze önem göstermeniz karşınızdaki kişinin kendisini değerli hissetmesini sağlayan faktörler arasındadır. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız karşı cinse de o şekilde davranışlar sergilemeniz gereklidir.

5-Karşı Cinsle Birlikte Zaman Geçirmek

 Kız tavlamanın yolları olarak,  birlikte vakit geçirmek birbirinizi daha iyi tanımanızı ve anlamanıza olanak sağlar. Onu yemeğe çıkartabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Veya yüz yüze gelmeden telefon yoluyla iletişimi koruyabilirsiniz. İletişim ne kadar kuvvetli olursa bağınızda o kadar güçlü olur.

Sonuçta bir inşaatı, evi yaparken bile temel önemlidir. İlişkiler de bunu göz ardı etmemek gerekir. Ve ne kadar vakit çok geçirirseniz o kadar da anı biriktirmiş olursunuz, ve insanları birbirine en çok bağlayan bağ ise anılardır.

  6-Geri Çekilme

Kaçan kovalanır mizah anlayışıyla karşı cinsinizden biraz uzaklaşmanız onun size ne kadar değer verdiğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Öneğin sizi 1 veya 2 defa araması durumunda telefonlarına yanıt vermemenize yönelik size bana karşı soğuksun, davranışların değişti gibi cümleler işitiyorsanız doğru yolda ilerliyorsunuz.

7-Karşı Cinsin Arkadaş Ortamına Girmek

Bu süreç oldukça zor bir süreçtir. Karşınızdaki kişi sizi hemen arkadaş ortamına sokmak istemeyebilir. Karşı cinsinizin özellikle kız arkadaşlarıyla tanışarak onu daha fazla nasıl etkileyebileceğiniz konusunda tüyolar alabilirisiniz. Ancak onlarla fazla samimi olmamanız gereklidir. Çünkü karşı cinsiniz sizi yanlış anlayabilir. Bir diğer önek ise alışverişe birlikte gidebilirsiniz.  Kendinizi onun dünyasının her parçasında kabul gördürün, bu onun hoşuna gidecektir.

8-Karşı Cinse Çok Fazla Soru Sormayın

Kadınlar genelde çok konuşan ve onları sıkan, soru soran kişileri sevmezler. Sizin onu kendi başınıza tanımanız en doğrusudur. Onun parçalarını öneğin bir puzzle gibi sizin bulmanız gereklidir. Onu sizin kendi çabalarınız ve izlenimlerinizle tanımanız daha iyi olacaktır. İnce düşünen ve centilmen erkekler her zaman kadınların vazgeçilmezidir.

9-Kendi Kendinize Konuşma Provaları Yapın

Karşınızda ki insan da siz de hazırsınız varsayalım. Bir önemli nokta ise ağzınızdan çıkacak kelimeler, cümlelerdir. Ne söyleyeceğini önceden prova yap, söyleyeceğiniz yanlış bir kelime yanlış anlaşılmaları doğurabilir.

Ancak doğal olmaktan da uzaklaşmayın ve konuşmalarınızda kararlı olun. Sözleriniz karşınızdaki kişinin size güvenmesini sağlamalı ve doğru şekilde kendinizi ifade etmelisiniz. İşi şansa bırakmamak için konuşma provaları yapmanız iyi olacaktır.

10- Karşı Cinsi Etkilemek İçin Romantik Olun

Romantizm, herkese göre değişkenlik gösteren bir şeydir. Hangi kadına göre ne kadar önemli hangi kadına göre ne kadar önemsiz olduğu asla bilinemez. Ancak her kadının romantizmden hoşlandığı büyük bir gerçektir. Kimi kadın az romantiklikten kimi kadında çok romantiklikten hoşlanır. Buradaki romantizmin dozu sizin karşınızdaki kişiyi iyi tanımanızdan geçmektedir. Her ne olursa olsun bir kadın için romantizm bir ilişkinin başlangıcında ve devamında oldukça önemlidir.

 

 

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 23:14
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10 Adımda Kız Tavlama TaktikleriKız TavlamaKarşı Cinsi Etkileme
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