Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Bıçakların çekildiği öğrenci kavgası Sivas'ta yaşandı.

İlçede ortaokulda eğitim gören 14 yaşındaki Yağmur T. isimli öğrenci ile 15 yaşında ki lise öğrencisi Nehir Z. yolda karşılaştı. Aralarından eskiden kalan husumet olduğu düşünülen iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar öfkesine yenik düştü ve birbirlerine girdi.

Çıkan arbede de lisede eğitim gören Nehir Z. yanındaki taşıdığı bıçağı çekerek, 14 yaşındaki Yağmur T.'yi bacağından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle bacağından yaralan öğrenci Yağmur T. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine hastanede devam edilen kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nehir Z. ise gözlatına alınarak polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü