Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Bıçakların çekildiği öğrenci kavgası Sivas'ta yaşandı.
İlçede ortaokulda eğitim gören 14 yaşındaki Yağmur T. isimli öğrenci ile 15 yaşında ki lise öğrencisi Nehir Z. yolda karşılaştı. Aralarından eskiden kalan husumet olduğu düşünülen iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar öfkesine yenik düştü ve birbirlerine girdi.
Tedavisine hastanede devam edilen kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nehir Z. ise gözlatına alınarak polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
Son Güncelleme: 16.10.2020 00:11