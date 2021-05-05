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Kız kulesinin mülkiyeti İBB’den alındığı iddia edildi

İstanbul’un simgelerinden biri olan kız kulesinin mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alındığı söyleniyor. Kız kulesinin mülkiyeti İBB’den alındığı iddia edildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:27
Kız kulesinin mülkiyeti İBB’den alındığı iddia edildi
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İstanbul’un simgelerinden biri olan ve yıl içerisinde milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kız kulesi, denizin ortasında küçük bir kaya parçasının üstüne inşa edilmiş olmasıyla dikkatleri üzerine çekiliyor. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist ev sahipliği yapıyor. Kız kulesi bugünlerde yeniden gündeme geldi. İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kız kulesinin mülkiyetinin İBB‘den alınması iddialarını yanıtladı.

Bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu ve kız kulesinin mülkiyetinin İBB üzerinden alınmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Kız kulesi 1995 yılında özel bir firmaya kiralanmıştır. Restorasyon sürecine ardından kız kulesi 2000 yılında ziyarete açılmıştır. Geçtiğimiz günlerde yapılan iddialar sonucunda kız kulesinin mülkiyetinin kültür ve turizm bakanlığı devir edildiği iddia edilmişti. Ancak İBB sözcüsü Ongun bunu reddetti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:27
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Anahtar Kelimeler:
Kız KulesiIbb
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