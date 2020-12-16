Kız kavgası korona-virüs dinlemedi

Bursa’da iki kız grubu bir parkta erkek meselesi yüzünden tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Kızların kavgası olaya şahit olan vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Maskesiz olan kızların sosyal mesafeyi hiçe saymaları korona-virüse adeta davetiye çıkardı.
Yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kız grubunu ayırmayı başardı. Kavgaya karışan kızların maskesiz oluşu ve sosyal mesafeyi hiçe saymaları korona-virüse adeta davetiye çıkardı.
Son Güncelleme: 16.12.2020 13:13