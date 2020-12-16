Kız kavgası korona-virüs dinlemedi

Bursa’da iki kız grubu bir parkta erkek meselesi yüzünden tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Kızların kavgası olaya şahit olan vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Maskesiz olan kızların sosyal mesafeyi hiçe saymaları korona-virüse adeta davetiye çıkardı.

Bursa’nın merkez ilçesi Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda öğrenilen bilgilere göre, iki kız grubu Bursa’da bir parkta bir araya geldiler. İddialara göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle oluşan kızlar saç saça baş başa birbirlerine girdiler.

Yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kız grubunu ayırmayı başardı. Kavgaya karışan kızların maskesiz oluşu ve sosyal mesafeyi hiçe saymaları korona-virüse adeta davetiye çıkardı.