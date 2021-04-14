Kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çeken şahıs tutuklandı

Kocaeli İzmit’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde 50 yaşındaki K.A adlı bir kişinin sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çektiğini fark eden bir kadının tepkisi üzerine caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar K.A’yı darp etti. K.A.’nın elinde bulunan telefonu zorla alan vatandaşlar kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafının çekilmiş olduğunu gördüler. Yaşanan olay hemen polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri K.A. adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen K.A buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

