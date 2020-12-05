İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Kız arkadaşını öldürüp cesedini yol kenarına attı

İstanbul'da polise teslim olan Fatih A. isimli şahıs tartıştığı kız arkadaşını öldürüp, cansız bedenini ise yol kenarına attığını söyledi. Harekete geçen ekipler talihsiz kızın cansız bedenini otoyol kenarında buldu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:48
Kız arkadaşını öldürüp cesedini yol kenarına attı
Takip Et:

Feci cinayet bugün Anadolu Otoyolunda Sakarya civarında yaşandı.

Fatih A. isimli şahıs ile kız arkadaşı Yasemin Aydın arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih A. talihsiz kadını öldürdü ve cansız bedeninide aracına koyarak yola çıktı.

İstanbul'a gelen Fatih A. polise giderek, kız arkadaşını öldürdüğünü ve cesedinide yol kenarına attığını itiraf etti. Fatih A.'yı tutuklayan polis harekete geçti ve Yasemin Aydın'ı cansız bedenini Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında buldu.

Yasemin Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzerek adli tıp kurumuna kaldırılırken, zanlı Fatih A. ise Ankara emniyetine teslim edildi.

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 17:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Istanbul CinayetCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-16 operasyonu için düğmeye bastı
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-16 operasyonu için düğmeye bastı
Karısını tüfek ile vuran cani koca tutuklandı
Karısını tüfek ile vuran cani koca tutuklandı
Antalya açıklarında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldi
Antalya açıklarında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık sonuçları açıklandı mı?
Koronavirüs tedavisi gören Haldun Dormen, taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Haldun Dormen, taburcu edildi
Çocuklarını görmeye giden baba kayınpederi tarafından öldürüldü
Çocuklarını görmeye giden baba kayınpederi tarafından öldürüldü

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Üniversitelerin Hemşirelik bölümü taban puanları ve başarı sıralaması
TEB ek ücret ya da ek faiz yansıtmadan kredi ve kredi kartı borçlarını 3 ay erteliyor
Dar gelirliye 894 TL taksitle Toki'den sosyal konut
Hercai ne demek, hercai kelimesinin anlamı nedir?
Eljif Elmas nasıl sakatlandı? Eljif Elmas'a ne oldu? Sakatlığı ne?
Çocukluk dizisinin Hanife'si Nihal Menzil'ın hayat hikayesi!
Kimsesizler'e katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Betül öğretmen karakteri kimdir?
Çocukluk dizisinde Hayalet karakterini Batuhan Gelenler canlandırıyor
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç hakkında bilgiler
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.