Kız arkadaşını öldürüp cesedini yol kenarına attı

Feci cinayet bugün Anadolu Otoyolunda Sakarya civarında yaşandı.

Fatih A. isimli şahıs ile kız arkadaşı Yasemin Aydın arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih A. talihsiz kadını öldürdü ve cansız bedeninide aracına koyarak yola çıktı.

İstanbul'a gelen Fatih A. polise giderek, kız arkadaşını öldürdüğünü ve cesedinide yol kenarına attığını itiraf etti. Fatih A.'yı tutuklayan polis harekete geçti ve Yasemin Aydın'ı cansız bedenini Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında buldu.

Yasemin Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzerek adli tıp kurumuna kaldırılırken, zanlı Fatih A. ise Ankara emniyetine teslim edildi.