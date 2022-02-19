İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Kıyamet koptuktan sonra neler olacak? Kıyametten sonra hemen cennete gidilir mi?

İnananlar ölümden sonraki hayatlarını merak etmektedir. Ölümden sonraki hayatın başlangıcı olarak bilinen kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet koptuktan sonra nereye gidilecek? İşte kıyamet hakkında merak edilenler...

19 Şubat 2022 Cumartesi 09:21
Kıyamet koptuktan sonra neler olacak? Kıyametten sonra hemen cennete gidilir mi?
Takip Et:

Kıyamet koptuktan sonra neler yaşanacak?

Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına göre kıyamet, İsrafil adlı meleğin sûr borusuna üflemesiyle kopacak. Kıyametin zamanı belli değildir.  Sûra ikinci kez üflendiği zaman yeniden diriliş başlayacaktır. Dirilişte beden ve ruh birlikte olacaktır. Dirilen kişiler mahşerde toplanacak ve herkese dünya yaşamının dökümü sayılan amel defteri verilecektir. Bu defteri Kiramen Katibin melekleri kaydetmektedir. Cennete gidecek kişilere defter sağ taraftan, cehenneme gidecek kişilere sol veya arka taraftan verilecektir. Daha sonra Allah herkesi tek tek sorgulayacaktır. Hesap sırasında insanlara hayatını nerede ve ne şekilde tükettiği, gençliğinin nasıl geçtiği, malını nerede kazanıp nasıl harcadığı, bildiklerini uygulayıp uygulamadığı sorulacaktır. Hesap sonrası mizanda dünyada yapılan eylemler tartılıp, kimsenin hakkı kimsede bırakılmayacak, tartısı ağır gelenler kurtuluşa erecektir. Hafif gelenler ise cehennemin yolunu tutacaktır. Mizandan sonra cehennemin üzerinde olan sırat köprüsünden geçilecektir. Cennete gidecekler köprüden kolayca ve hızlıca geçecektir. Cehenneme gidecekler ise köprüden geçemeyecektir. Bu aşamadan sonra sonsuz hayat başlayacaktır.



Son Güncelleme: 19.02.2022 09:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KıyametCennetCehennem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur’an-ı Kerim'de cennet ve cehennem nasıl tasvir edilmiştir ?
Kur’an-ı Kerim'de cennet ve cehennem nasıl tasvir edilmiştir ?
Kabir azabı gerçekten var mı? Kimler kabir azabı çekecek?
Kabir azabı gerçekten var mı? Kimler kabir azabı çekecek?
02162120227 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
02162120227 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Bimeks müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? Bimeks müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?
Bimeks müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? Bimeks müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?
İpekyol müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? İpekyol müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?
İpekyol müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? İpekyol müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?
Beko müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? Beko müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?
Beko müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? Beko müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?

Popüler Haberler

Allah şeytanı niçin yaratmıştır?
Kur’an-ı Kerim'de cennet ve cehennem nasıl tasvir edilmiştir ?
Orucun rükünleri nelerdir? Ramazan orucunun rükünleri
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 20 Şubat 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
İftar duaları nelerdir? Oruç açarken okunacak dualar hangileri?
Kur’an'ın son kitap olmasının nedeni nedir? Kur'an neden en son indirildi?
Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?
21 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Şubat Pazartesi at yarışı programı
Sahur vaktinde okunacak dualar nelerdir?
TJK 20 Şubat 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük faizle kredi veren bankalar!
Bilişim Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında Bilişim Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Bilişim Uzmanı iş ilanları
İŞKUR destekli ev hanımlarına müjde! Aylık 400 TL verilecek!
Ada Masalı Deniz Kimdir?
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler
02162120227 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 20 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Meleklere inanmamak imana zarar verir mi?
Ehli kitap nedir, ehli kitap kimlerdir ?
Son peygamber kimdir? Hz. Muhammed son peygamber midir?
Meleklerin görevleri nelerdir? Hangi melek ne için görevlendirilmiştir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.