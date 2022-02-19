Kıyamet koptuktan sonra neler olacak? Kıyametten sonra hemen cennete gidilir mi?

Kıyamet koptuktan sonra neler yaşanacak?

Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına göre kıyamet, İsrafil adlı meleğin sûr borusuna üflemesiyle kopacak. Kıyametin zamanı belli değildir. Sûra ikinci kez üflendiği zaman yeniden diriliş başlayacaktır. Dirilişte beden ve ruh birlikte olacaktır. Dirilen kişiler mahşerde toplanacak ve herkese dünya yaşamının dökümü sayılan amel defteri verilecektir. Bu defteri Kiramen Katibin melekleri kaydetmektedir. Cennete gidecek kişilere defter sağ taraftan, cehenneme gidecek kişilere sol veya arka taraftan verilecektir. Daha sonra Allah herkesi tek tek sorgulayacaktır. Hesap sırasında insanlara hayatını nerede ve ne şekilde tükettiği, gençliğinin nasıl geçtiği, malını nerede kazanıp nasıl harcadığı, bildiklerini uygulayıp uygulamadığı sorulacaktır. Hesap sonrası mizanda dünyada yapılan eylemler tartılıp, kimsenin hakkı kimsede bırakılmayacak, tartısı ağır gelenler kurtuluşa erecektir. Hafif gelenler ise cehennemin yolunu tutacaktır. Mizandan sonra cehennemin üzerinde olan sırat köprüsünden geçilecektir. Cennete gidecekler köprüden kolayca ve hızlıca geçecektir. Cehenneme gidecekler ise köprüden geçemeyecektir. Bu aşamadan sonra sonsuz hayat başlayacaktır.