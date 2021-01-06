Kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen, gerçekleşmeyen tüm kıyamet alametleri

Kıyamet günü, dünyadaki yaşamın tümüyle sona ereceği gün anlamına gelmektedir. Yalnızca İslam dinin de değil diğer dinlerde de kıyamet gününün geleceği ve bu günde mahşer alanında tüm insanların toplanacağı inancı bulunmaktadır. İnsanlar mahşerde toplandıktan sonra cennet ve cehenneme gideceklerdir.

Kıyamet Gününde Neler Yaşanacak?

Kıyamet günü Kur’an-ı Kerim’de şu sözlerle anlatılmaktadır: "Kıyamet gününe yemin ederim. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir."

Kıyamet Günü gerçekleşecek olaylarla ilgili, “Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin.", ”Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.”, “O gün gök erimiş bir maden gibi olur.” “Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur.”, “Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.”, “O gün gök yarılmış, sarkmıştır.”, “Dağlar serpildikçe serpildiği-Dağılıp toz duman haline geldiği.” Gibi ayetler bulunmaktadır.

Kıyamet Günü Cuma Günü mü Yaşanacak?

Kıyametin Cuma gününde mi yaşanacağı merak edilmektedir. Kıyametin hangi gün ve hangi vakitte gerçekleşeceği Allah dışında kimse tarafından bilinmemektedir. Yalnızca önemli günlerin Cuma gününde gerçekleşmedi nedeniyle Cuma günü gerçekleşeceğine işaret edilmektedir.

"Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür:dem (a.s.) o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet cuma günü kopacaktır." Hadisi ile kıyametin Cuma günü kopacağı anlatılmaktadır.

Kıyametin hangi vakitte kopacağına ilişkin Hz. Muhammed şu sözleri söylemiştir: "Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez..." Abdullah bin Ömer ise kıyametin akşam ezanından sonra gerçekleşeceğini "Muhakkak, sizden önceki ümmetlerin geçirdiği ömre nazaran sizin ömrünüz, ikindi namazından gün batışına kadar geçen süre kadardır." Ve “Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır." Sözleriyle açıklamıştır.

Kıyamet Alametleri Nelerdir?

Kıyamet kopmadan evvel kıyamet alametleri ile kıyamet vaktinin yaklaştığı anlaşılacaktır. Büyük ve küçük kıyamet alametlerinin gerçekleşmesi ile kıyamet günü yakın olacaktır. Küçük kıyamet alametleri dünya düzenindeki bozulmalardır. Bunlar insanların birbirlerini öldürmesi, alkol kullanılması, bilginin önemini kaybedip cahilliğin artış göstermesi gibi alametlerdir. Büyük kıyamet alametleri ise kıyamet koptuktan sonra meydana gelecektir. Büyük kıyamet alametleri kıyametin gerçekleşmesinden sonra arka arkaya meydana gelecektir.

Kıyamet alametlerinden büyük ve küçük kıyamet alametleri bulunmaktadır. Kıyamet alametlerinden küçük olanlar şunlardır:

İnsanlar emanete sahip çıkmayacak,

Evlatlar anne ve babaya saygı göstermeyecek,

İnsanlar namaz ibadetini önemsemeyecek,

Kader görmezden gelinecek,

Yecüc ve Mecüc ortaya çıkacak,

Yağmurlar artış gösterecek,

Sıla-i Rahim ortadan kaybolacak,

Hz. Mehdi gelecek: ''Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.''

Hak etmeyen kişiler yönetimde yer alacak,

Geçmişe saygı duyulmayacak,

Kabe yıkılacak,

Hz. İsa gökten inecek,

Güneş batıdan doğacak,

Ölümler artış gösterecek,

İbadet yerleri süslenecek ancak ibadet edilmeyecek,

Açlık artacak.

Kıyamet Alametlerinden Yaşananlar Nelerdir?

Kıyamet alametlerinden bazıları yaşanmaktadır. Hz. Muhammed, : "Kıyametten önce on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez." Diyerek kıyamet alametlerinin onun görülmeden kıyametin kopmayacağını açıklamıştır. Gerçekleşen kıyamet alametleri, doğa ve hava olaylarının normal olmayışı, insanların sürekli şikayet etmesi, dünyanın binalarla dolu olması iç savaşlar ve cahilliğin artmasıdır.

Kur’an’da kıyamet alametleri ile ilgili “Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman,İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir." Ve "Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar!" sureleri geçmektedir.