Kısmi kapanma kaç gün sürecek? Kısmi kapanmadan sonra tam kapanma mı olacak?

Ramazan ayıyla birlikte yasakların yeniden getirilmesi bekleniyordu. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidileceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından kısmi kapanmanın içerisinde hangi alanların yer aldığı ve kısmi kapanmanın içeriği merak konusu oldu.

Kısmi kapanma kaç gün sürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Buna göre hafta içi saat 21:00 olan sokağa çıkma yasağı saati 19:00’a çekildi.

Ayrıca alınan kararlar kapsamında yeme içme yerleri faaliyetlerine paket servis ve gel-al şeklinde devam edecek. Spor salonları, kıraathane, kafe gibi yerlerde hizmetlerine Ramazan Bayramı’nın ardından devam edecek. Alınan yeni kısıtlamalar 15 Nisan Perşembe günü itibariyle başlayacak.

Yeni kısıtlamalar

Kısmi kapanma için belirtilen Ramazan ayının ilk iki haftası da 13 Nisan 26 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

Ramazan ayıyla birlikte getirilen yeni kısıtlamalar kapsamında sokağa çıkma yasağı sınırı olan 21:00 19:00’a çekildi. Ayrıca yeme içme faaliyet yürütülen yerlerde de sadece paket servis ve gel-al hizmetine dönüldü.

Okullarda ise 8 ve 12.sınıflar ile özel eğitim dışındaki tüm eğitim kademeleri online eğitime döndü. Ramazan ayı nedeniyle oluşabilecek toplu iftar ve benzeri uygulamalar da yasaklandı. Düğün, organizasyon ve toplantılarda Ramazan Bayramı sonrasına kadar ertelendi. Ayrıca 65 yaş üstü kişilerin şehir içi ulaşımı yasaklanırken, zorunlu olunmadığı hallerde şehirler arası seyahatlerde yasaklandı.