Kısmi emeklilik şartları nelerdir, kimler kısmi emekli olabilir?

Bu haklardan bir tanesi de emekli olamaya hak kazanma günü olan 12 yıllık çalışma süresinin doldurulmasıdır. Prim gün sayısı olarak bu zaman 3600 güne denk geliyor. Eğer çalışma gününüz bundan az ise emekli maaşınız bile hesaplanamaz.

Her ne kadar kısmi emeklilik uygulaması bulunsa da çalışanlar bu uygulamayı seçenek olarak tutmazlar. Maaşlar bu uygulamada daha çok düşüktür.

Geçim sıkıntısı yaşamak istemeyenler bu yola başvurmazlar.

• Kadınlar 9 Ağustos 1981'den önce işe girerse, 3 bin 600 prim gününe ve elli yaşına geldikten sonra koşulsuz olarak emekli olabilirler.

• Erkekler 8 Eylül 1976'dan önce ilk kez işe girip sigorta başlatırsa, 55 yaşında ve 3.600 prim gününde emekli olabilirler.

• 9 Eylül 1999'dan önce işe alınanların yaşı ve kademesine göre değişiklik gösterir. 3.600 prim gününün tamamlandığı tarihe göre, emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşına çıkabilir.