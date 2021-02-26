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Kısmi emeklilik nedir? 2021 Kısmi emekli olma şartları

Erken emekli olmak isteyen çalışanlar kısmi emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. Pek çok çalışan, kısmi emeklilik nedir? 2021 Kısmi emekli olma şartları nelerdir? soruları merak ediliyor.

26 Şubat 2021 Cuma 17:16
Kısmi emeklilik nedir? 2021 Kısmi emekli olma şartları
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Erken emeklilik pek çok kişinin hayalidir. Yıllarca çalışılmasına rağmen erken emekli olmak isteyenlerin prim borçlarını ödedikten sonra 55 yaşından önce emekli olup olamayacakları araştırılmaya devam ediyor. Bazı çalışanların 3600 gün prim ve 15 yıl çalışma süresiyle kısmı emekli olabilmesi de en fazla araştırılanlar arasında yerini aldı.

SGK sisteminde yapılan değişiklikler emekli olmayı zorlaştırmış ola da bazı vatandaşların durumları erken emekli olmalarına yarayabilmektedir. Emeklilik çalışmaktan yorulan herkesin hayali olan bir durumdur. Erken emeklilik yollarından birisi olan kısmi emeklilik ise merak ediliyor.

Kısmi emeklilik şartları nelerdir?

Yaş ile emekli olabilmek için 3 dönem önemli olarak görülmektedir. Bunlar prim günleri olan 3600, 4500 ve 5400 prim günleridir.

3600 günde emekli olma

3600 gün prim borç ödemesi yapılarak emekli olabilmek için 08.08.1999 tarihinden önce iş hayatına girilmiş olması gerekir. kadınlarda bu durumlar farklılık gösterebilmektedir. Buna göre;

  • En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmalısınız.
  • En az 3600 gün prim ödemiş olmalısınız.
  • Aşağıdaki tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmalısınız

 Kadınlarda,

  • En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma
  • En az 3600 gün prim ödemiş olmak
  • Aşağıdaki tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak

4500 günde emekli olma

08.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren çalışanlar 4500 gün prim borcunu ödemiş ise erken emekli olabilirler. 60 yaşını doldurma durumlarında 4500 gün prim borcunu ödeyerek erken emekli olmak mümkündür.

Kadınlarda 4500 günde emeklilik

09.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında çalışma hayatına başlayan kadınların emekli olabilmeleri için gerekli olan prim gün sayısı 4500’dür. Ayrıca 58 yaşını doldurmuş ve 25 yıllık hizmet süresi aranan şartlar arasındadır.

5400 günde emeklilik şartları

01.05.2008 tarihi ve sonrasında iş hayatına giren çalışanların 4A kapsamında 5400 gün prim borcunu ödemeleri durumunda emekli olabilme durumudur. Buna göre;

  • 01.05.2008 ile 31.12.2005 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 63
  • 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64
  • 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır.

Kadınlarda 5400 günde emeklilik şartları

Kadınların ise 01.05.2008 tarihi sonrasında işe başlamış olma durumları ve 4A kapsamında sigortalı olmaları gerekmektedir. 5400 gün prim borcunu tamamlayan kadın sigortalılar;

  • 01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 61
  • 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62
  • 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 63
  • 01.01.2040 ile 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 64
  • 01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.

Kısmi emekli maaşları ne kadar?

Kısmi emekli maaşları normal emekli maaşlarına göre daha düşüktür. Buna göre;

  • 3600 günden emekli olan vatandaşlarımız 1000 ile 1600 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı almaktadırlar.
  • 4500 günde emekli olan vatandaşlarımız ise 600 ile 100 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar.
  • 5400 günden emekli olan vatandaşlarımız da 800 ile 1200 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 17:16
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Kısmi Emeklilik2021şartları
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