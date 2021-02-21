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Kışlık kıyafetler nasıl toplanıp, saklanmalı?

Havalar ısınmaya başlar başlamaz gardıroplarımızda yazlık ve baharlık kıyafetlerimize yer açmak isteriz. Bunun için ise kışlık kıyafetlerimizin bir kısmından vazgeçmeliyiz. Peki kışlık kıyafetlerimizi nasıl saklamalıyız? Haberimizde konu ile alakalı bilgi edinebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 11:09
Kışlık kıyafetler nasıl toplanıp, saklanmalı?
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Evi küçük olanlar ya da kıyafet dolapları yetersiz olanlar mevsim geçişlerinde kıyafet sığdırmada sıkıntı çekebilir. Bunun için bitmek üzere olan mevsimin kıyafetleri kaldırılır ve yerine yeni mevsimin kıyafetleri koyulur. Şimdi de bahar mevsimine yaklaştığımız için kışlık kıyafetlerimizden vazgeçerek kaldırmamız gerekiyor. Peki kıyafetleri en sağlıklı şekilde nasıl kaldırabiliriz?

  1. İlk olarak kıyafetleri ayıklayın

Kışlık kıyafetlerinizin hepsini gözünüzün önüne alın. İçlerinden artık kullanmayacaklarınızı farklı bir yere ayırın. Ayırdıklarınız içinde kullanılacak şekilde olanları bağışlayabilirsiniz. Tamir edilmesi gereken kıyafetleri de başka bir yere ayırın. Hepsini kategorize edin ki işiniz daha kolay olsun.

  1. Giysileri kaldırmadan evvel temizleyin

Kıyafetleri temiz kaldırmak önemlidir. Temiz kaldırmadığınız takdirde beklediği süre zarfında daha da çok pislenir, kokar ve böcekleri de çekebilir. Bütün kıyafetlerinizi temizledikten sonra depolamaya başlayın.

  1. Giysi türüne göre saklama yöntemlerini öğrenin

Kışlık kıyafetlerin çoğu yünlüdür. Ve yünlü kıyafetleri asmak onlara zarar verir. Yünlü kıyafetler sıldığı takdirde süner ve şeklini kaybeder. Bu sebepten ötürü yünlü kıyafetlerinizi katlayarak kaldırmalısınız. Daha az yer kaplamaları için ise konmari katlama yöntemi ile katlayabilirsiniz.

Bunun dışında mont, kaban ya da palto gibi ürünleri asarak kaldırabilirsiniz. Eğer ki yeterli alanınız varsa elbise kılıfı ile kaldırmanız tavsiye edilir. Bu sayede hem tozdan hem de kokudan korumuş olursunuz.

Dış giysilerinizi asarken tel askı yerine ahşap ya da yastıklı askı kullanmanızı tavsiye ederiz. Montlarınız içinde yumuşak dokulu olanları katlayarak da kaldırabilirsiniz. Bunların dışında deri ceket ve montları kaldırmadan önce temizlemelisiniz.

  1. Kıyafetlerinizi kumaş saklama kutularına ya da hurçlara kaldırabilirsiniz

Eğer kıyafetlerinizi plastik kutulara kaldırırsanız kıyafetlerin hava almasını engellersiniz. Nefes almayan kutular veya kılıflar giysilerinizin sararmasına, küflenmesine ve kokmasına neden olur.

Kışlık kıyafetlerin saklanabileceği en iyi araçlar pamuk, keten ya da nefes alabilen tela kumaştan yapılmış hurç, kutu ve kılıflardır.

  1. Giysilerinizi güvelerden koruyun

Güveler giysilere zarar veren canlılardır. Bu yüzden kışlıklarınızı kaldırmadan önce onları güvelerden koruyabilecek yöntemler uygulamalısınız. Bunun için de kıyafetleri saklayacağınız yeri sirkeli su ile silebilirsiniz.

Giysilerin arasına, dolap çekmecelerine, dolabın içine lavanta kesesi, sedir ağacı, limon kabuğu koyabilirsiniz. Önceden en çok kullanılan yöntem naftalin koymaktı. Ama naftalin insan sağlığına zararlı olduğu için uzmanlar bu yöntemi önermiyor.  

  1. Kıyafetlerinizi serin ve kuru alanda muhafaza edin

Kıyafet saklamada genelde baza içi ya da dolap üstü tercih edilir. Bazalar kıyafetlerinizi saklamak için uygun alandır. Yalnız evinizde rutubet varsa kıyafetlerin dolap üstünde saklanması onların nemlenip küflenmesine sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra müstakil evlerde yaşayanlar için kıyafetlerin tavan arası ya da bodrum katlarda saklanması da uygun değildir.

Kıyafetlerinizi karanlık ve serin alanlarda saklamanız çok daha iyi olacaktır. Bunun içinde baza altını, misafir odasını kullanabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kıyafetleri sakladığınız yerin hava alması gerekmektedir. Eğer ki rutubet sıkıntınız varsa nem alıcı tabletleri, kıyafetlerinizi koyduğunuz alana koyarak sorunu çözebilirsiniz.



Son Güncelleme: 21.02.2021 11:09
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