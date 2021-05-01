Kıskançlık krizine girdi, eski sevgilisinin yanında gördüğü kişiyi bıçakladı

Bıçaklama olayı Deniz Pamukkale ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre kentte yaşayn C.K isimli genç kızın evine ziyarete Onur D. isimli bir genç ziyarete geldi. Bunu duyan C.K'nın bir süre önce ayrıldığı sevgisi R.S ise hemen genç kızın evine gitt ve eve ziyarete gelen Onur D. ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ve ardebeye dönüşmesiyle birlikte R.S yanında taşıdığı bıçağı çekerek, Onur D.'nin bacağından yaraladı ve olay yerinden uzaklaştı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 saplık personeli sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipleri Onur D.'yi olay yerind yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaçan zanlı C.K polisin kısa süren çalışması sonrasında yakalandı ve göz altına alındı.

C.K'nın eski sevgilisi olan R.S'yi kıskandığı için bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.