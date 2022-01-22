Konum geçmişini merak eden vatandaşlar Google hesabı üzerinden görüntüleyebilir. Konum geçmişi, tüm cihazlarda aktif olarak kaydedilirken konum geçmişi kişinin telefonuna kayıt eder. Kişinin geçmişte gittiği yerleri istedikleri zaman görebilir.

Kişiye ait konum geçmişi nasıl öğrenilir?

Konum geçmişini öğrenmek için öncelikle telefonunuzda konumunuz açık olması gerekmektedir. Konum geçmişinin kaydolması için öncelikle;

Google hesabı ile oturum açmış olmak gerekir,

Konum özelliği aktif olmalı;

Cihazın konum bilgilendirme özellikleri açık olmalı

Bu işlemler sırası ile yapılırsa eğer konum bilgileriniz otomatik olarak kayıt eder. Konum geçmişi kayıt edildiği halde gittiğiniz yerler gözükecektir.

Google konum geçmişi nasıl açılır?

Google konum geçmişinin açılması için öncelikle;

Google hesabına girilir ve hesaba giriş yapılır, daha sonra ‘konum geçmişi’ butonu aktif hale getirilir.

Konum geçmişi bölümüne giriş yapıldıktan sonra cihazda görüntüle kısmına gelinir ve Google hesabı açıldığı zaman tüm cihazlardan görüntülenir.

Eğer Google konum tek bir cihazdan görüntülenmek istiyorsa istenilen cihazlar seçilebilir.

Google konum geçmişi açıkken hangi özellikler kullanılabilir?

Google, konum geçmişi açıkken şu özelliklere dikkat edilmelidir;

Google, konumunu öğrenmek için yalnızca oturum açtığınız konum bildirme özelliğini etkinleştirdiğiniz cihazdan konum geçmişi alır. Oturum açtığınız her telefonda veya diğer cihazlardan da bildirme ayarını değiştirebilirsiniz. Konum geçmişine izin verilen cihazları da sınırlayabilirsiniz.

Konum geçmişi ayarlarınızı değiştirebilir ve konum geçmişini kapatabilirsiniz. Konum hizmetleri ise değişmemektedir.

Google konum geçmişi nasıl kapatılır?

Google konum geçmişi kapatmak için öncelikle Google hesabına giriş sağlanır ve ’konum geçmişi’ butonuna tıklanır. Konum geçmişi pasif hale getirirken diğer cihazlardaki konum geçmişleri de pasif hale getirilir ve tüm cihazlardan çıkış yapılır. Eğer sadece bir cihaz üzerinde geçmiş görünmek istiyorsa o cihaz tercih edilir.

Google konum geçmişi kapalıyken hangi özellikler kullanılmaz?

Konum geçmişi kapalıyken konumlarınız otomatik şekilde kaydetme sağlamaz. Fakat konumunuz açıkken eski konumuzdaki yerler silinmez. Konum geçmişinizi ise manuel olarak silinir. Cihazın diğer konum ayarları değiştirilmez ve konumu kapatsanız dahi diğer hizmetleriniz ve konum verileri kaydedilmeye devam eder.