Kısıtlamayı hiçe saydılar sokak sokak çalıp söyleyip gezdiler

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:18
Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde meydana gelen olayda önceki akşam korona-virüs tedbirleri kapsamında yapılan haftasonu sokağa çıkma kısıtlama
sında bu kuralı hiçe sayarak uymayan bir grup sokak çalgıcısı
, iftar saati sonrasında ellerine aldıkları müzik aletleri ile Bahçelievler İlçesinde sokak sokak gezdiler. Hem çalıp hem de söyleyerek gezen çalgıcılara bazı vatandaşlar da balkonlarına çıkarak eşlik etti. Öte yandan sosyal mesafe ve maske kuralının uyulmadığı görülen çalgıcıların o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:18
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