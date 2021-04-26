Kısıtlamayı hiçe saydılar sokak sokak çalıp söyleyip gezdiler

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde meydana gelen olayda önceki akşam korona-virüs tedbirleri kapsamında yapılan haftasonu sokağa çıkmasında bu kuralı hiçe sayarak uymayan bir grup, iftar saati sonrasında ellerine aldıkları müzik aletleri ile Bahçelievler İlçesinde sokak sokak gezdiler. Hem çalıp hem de söyleyerek gezen çalgıcılara bazı vatandaşlar da balkonlarına çıkarak eşlik etti. Öte yandan sosyal mesafe ve maske kuralının uyulmadığı görülen çalgıcıların o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.