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Kısıtlamayı hiçe saydılar sokak sokak çalıp söyleyip gezdiler

İstanbul Bahçelievler’de yaşayan bir grup sokak çalgıcısı, kısıtlama saatleri içerisinde yasağa aldırış etmeden müzik aletleri ile birlikte sokak sokak gezerek şarkı söylediler. Çalgıcılara vatandaşlar da eşlik etti.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:18
Kısıtlamayı hiçe saydılar sokak sokak çalıp söyleyip gezdiler
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Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde meydana gelen olayda önceki akşam korona-virüs tedbirleri kapsamında yapılan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında bu kuralı hiçe sayarak uymayan bir grup sokak çalgıcısı, iftar  saati sonrasında ellerine aldıkları müzik aletleri ile Bahçelievler  İlçesinde sokak sokak gezdiler. Hem çalıp hem de söyleyerek gezen çalgıcılara bazı vatandaşlar da balkonlarına çıkarak eşlik etti. Öte yandan sosyal mesafe ve maske kuralının uyulmadığı  görülen çalgıcıların o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKısıtlamaSokak Çalgıcısı
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