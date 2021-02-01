Kısıtlamayı delen genç kadın polislere uzun süre direndi

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde devriye gezen polis ekipleri gece saatlerinde sokakta yürümekte olan 26 yaşındaki Yasemin T.’nin durumundan şüphe duyarak genç kadından kimliğini göstermesini istedi. Kimlik vermek istemeyen ve direnen genç kadın polislere zorluk çıkardı. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayan kadın sinir krizi geçirdi.

Yasemin T. Adlı genç kadın uzun süre polislere direnerek zorluk çıkardı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi intikal etti. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan genç kadın kendine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri genç kadını tutuklayarak emniyete götürdü.

İfadesinin alınması için karakola götürülen genç kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymama suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken polis ekiplerine zor çıkartmaktan hakkında soruşturma başlatıldı.

