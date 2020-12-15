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Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama denetimlerinin yapıldığı Aksaray'da polis tarafından kısıtlama ihlali yaptığı içinde yakalan 3 gençten birisi kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna alaylı bir dille, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi.

15 Aralık 2020 Salı 23:27
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi
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Türkiye'de son zamanlarda korona virüs vaka sayılarında hızlı yükselişlerin görülmesi ve günlük vaka sayılarında 30 bin sınırının aşılmasıyla birlikte, geçtiğimiz Haziran ayında kaldırılan korona virüs kısıtlamaları tekrardan hayatımıza girdi.

Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da bu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı ve ihlal yapan vatandaşlara göz açtırmadı.

'ZEKİ MÜREN\'DE BİZİ İZLEYECEK Mİ'?

Aksaray'da kent genelinde denetime çıkan Polis ekipleri sokağa çıkılmanın yasak olmasına rağmen yaşları 19 ila 20 arasında değişen 3 genci sokakta yakaladı. Sokağa çıkmaları için hiç bir resmi belgesi bulunmayan gençler kısıtlama ihlalinden cezai işlem yapılması için uygulama noktasına getirildi. Gazetecilerin 'Niçin kısıtlamayı ihlal ettiniz? sorusuna ise içlerinden birisi  'Sen sor diye' cevabını verdi arkasından  Alay edercesine, 'Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?' diye arkadaşına soran genç ardından kameramana, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' diye sordu.

KISITLAMA İHLALİNDEN 3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA YAZILDI

Polis ekipleri uygulama noktasına getirilen 3 gence kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
AksarayZeki Mürende Bizi Izleyecek Mi?
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