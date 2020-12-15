Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi

Türkiye'de son zamanlarda korona virüs vaka sayılarında hızlı yükselişlerin görülmesi ve günlük vaka sayılarında 30 bin sınırının aşılmasıyla birlikte, geçtiğimiz Haziran ayında kaldırılan korona virüs kısıtlamaları tekrardan hayatımıza girdi.
Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da bu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı ve ihlal yapan vatandaşlara göz açtırmadı.
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KISITLAMA İHLALİNDEN 3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA YAZILDI
Polis ekipleri uygulama noktasına getirilen 3 gence kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.
Son Güncelleme: 15.12.2020 23:27