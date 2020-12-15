Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' dedi

Türkiye'de son zamanlarda korona virüs vaka sayılarında hızlı yükselişlerin görülmesi ve günlük vaka sayılarında 30 bin sınırının aşılmasıyla birlikte, geçtiğimiz Haziran ayında kaldırılan korona virüs kısıtlamaları tekrardan hayatımıza girdi.

Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da bu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı ve ihlal yapan vatandaşlara göz açtırmadı.

'ZEKİ MÜREN\'DE BİZİ İZLEYECEK Mİ'?

KISITLAMA İHLALİNDEN 3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA YAZILDI

Aksaray'da kent genelinde denetime çıkan Polis ekipleri sokağa çıkılmanın yasak olmasına rağmen yaşları 19 ila 20 arasında değişen 3 genci sokakta yakaladı. Sokağa çıkmaları için hiç bir resmi belgesi bulunmayan gençler kısıtlama ihlalinden cezai işlem yapılması için uygulama noktasına getirildi. Gazetecilerin 'Niçin kısıtlamayı ihlal ettiniz? sorusuna ise içlerinden birisi 'Sen sor diye' cevabını verdi arkasından Alay edercesine, 'Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?' diye arkadaşına soran genç ardından kameramana, 'Zeki Müren de izleyecek mi?' diye sordu.

Polis ekipleri uygulama noktasına getirilen 3 gence kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.