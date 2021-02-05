Kısıtlamaya rağmen kumar oynadılar , 52 bin lira ceza yediler

Korona virüs ile mücadele kapsamında kısıtlamalar devam ederken, ekipler tarafından denetlemerde son sürat devam ediyor. Kısıtlamayı ihlal eden kişiler yakalanıp, idari para cezası kesiliyor.

Özellikle vaka sayılarının yoğun olduğu megakent İstanbul'da denetimlerini sıklaştıran ekipler, Kağıthane'de ihbar üzerinde kahvehaneye baskın düzenledi.

Ekipler tarafından yapılan baskında, normalde kapalı olması gereken kahvehanede 13 kişinin birlikte içeride oturduğu ve 6 kişinindeoynadığı belirlendi.

Kimlik kontrolü yapan ekipler 13 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 45 bin lira, diğer 6 kişiye ise kumar oynadıkları için yaklaşık 8 bin idari para cezası kesti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Ayrıca kahvehaneyi işleten F.K. hakkındada kumar oynanmasına yer sağladığı için hakkında işlem yapıldı. Söz konusu kahvehane ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.