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Kısıtlamaya rağmen kumar oynadılar , 52 bin lira ceza yediler

Korona virüs ile mücadele kapsamında kısıtlamalara rağmen kumar oynayan kişilere toplamda 52 bin lira idari para cezası kesildi.

05 Şubat 2021 Cuma 19:49
Kısıtlamaya rağmen kumar oynadılar , 52 bin lira ceza yediler
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Korona virüs ile mücadele kapsamında kısıtlamalar devam ederken, ekipler tarafından denetlemerde son sürat devam ediyor. Kısıtlamayı ihlal eden kişiler yakalanıp, idari para cezası kesiliyor.

Özellikle vaka sayılarının yoğun olduğu megakent İstanbul'da denetimlerini sıklaştıran ekipler, Kağıthane'de ihbar üzerinde kahvehaneye baskın düzenledi.

Ekipler tarafından yapılan baskında, normalde kapalı olması gereken kahvehanede 13 kişinin birlikte içeride oturduğu ve 6 kişininde kumar oynadığı belirlendi.

Kimlik kontrolü yapan ekipler 13 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 45 bin lira, diğer 6 kişiye ise kumar oynadıkları için yaklaşık 8 bin idari para cezası kesti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Ayrıca kahvehaneyi işleten F.K. hakkındada kumar oynanmasına yer sağladığı için hakkında işlem yapıldı. Söz konusu kahvehane  ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
KağıthaneKumar
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