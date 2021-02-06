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Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı

Korona virüs ile mücadelede tedbir ve denetimler her gün artırılırken, yasakları ihlal edenler bir türlü azalmıyor. Sakarya'da yasak olmasına rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiyi basan ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdırdı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:48
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede toplanan 17 kişiye ceza yağdı
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Korona virüs vaka sayıları getirilen sıkı tedbir ve denetlemeler sayesidne 30 binlerden 7 binlere inmişken, denetimler hala sıkılıkla devam ediyor.

Ülkenin her yerinde ekipler özellikle kısıtlama saatlerinde kapalı olması gereken mekanları denetleyip, ihbar edilen yerlerde denetimlerini yapıyor ve kuralları ihlal edenlere cezalar yazılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen kural ihlalleri devam ediyor.

17 KİŞİYE CEZA YAĞDI

Sakarya Ferizli ilçesinde denetim yapan ekipler, normal şartlarda kapalı olması gereken kahvehaneye girenlerin olduğu ihbarını alınca harekete geçti. Mekana giden ekipler kahvehaneye girdiğinde 17 kişiyi içeride yakaladı. 

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kahvehanede bulunan kişilere, kısıtlamai ihlali ve mesafe kuralı ihalinden yaklaşık olarak 31 bin lira idari para cezası yazıldı.

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:48
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKısıtlamaIhlal
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