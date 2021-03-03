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Kısıtlamaların kalktığı düşük riskli iller hangileri? Düşük ve orta riskli şehirler listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası normalleşme sürecini başlattıklarını açıkladı. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamaların kaldırılacağı bildirilirken düşük riskli iller hangileri merak konusu oldu. İşte kafe ve restoranların açılacağı düşük ve orta riskli şehirler listesi.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:28
Kısıtlamaların kalktığı düşük riskli iller hangileri? Düşük ve orta riskli şehirler listesi
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Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecine geçişi başlattı. Erdoğan, uzun süredir kapalı olan okullar ve kafe, restoran gibi işletmelerin düşük riskli illerde açılacağının müjdesini verdi. Yüksek riskli ve orta riskli illerde ise yasaklar uygulanmaya devam edecek.

Düşük ve orta riskli illerde normalleşme süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasıyaptığı konuşmada alınan yeni kararları açıklayarak, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haritada mavi ve sarı renklerle gösterilen illerde tamamen kalktığını ve tüm illerde 21.00 ile 05.00 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini duyurdu.

Öğrencilerin ve velilerin beklediği haberi de veren Erdoğan, ülke genelindeki tüm okul önce eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretimin başlayacağını açıkladı. Düşük ve orta riskli illerde ortaokullar ve liselerde de kademeli şekilde yüz yüze eğitim başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında yalnızca liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Bunun yanında restoran, lokanta, kafe, pastane, kıraathane gibi işletmelerin düşük ve orta riskli illerde saat 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile hizmete başlayacağını duyuran Erdoğan, kamudaki çalışma saatlerinin de tüm Türkiye’de normal düzene geçeceğini belirtti.

Risk oranı düşük iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haritaya göre iller düşük riskli, orta riskli, riskli ve yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldı. Bu kapsamda düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar gevşetildi.

Kısıtlamaların gevşetildiği düşük riskli iller:

Hakkari, Şınak, Van, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Uşak.

Kısıtlamaların gevşetildiği orta riskli iller ise şunlar:

Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Adana, Bartın, Kastamonu, Hatay, Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bayburt, Erzurum ve Kars.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
Düşük Riskli IllerKısıtlamaKabine Toplantısı
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