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Kısıtlamalarda bakkallar kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta içi A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası ilk açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımız marketler ve bakkallar kaça kadar açık, kaçta açılıyor, hafta içi Şok, BİM, A101 çalışma saatleri nedir sorularının yanıtlarını arıyor. Marketlerin çalışma saatleri belli oldu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:29
Kısıtlamalarda bakkallar kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta içi A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan ramazan ayında kısmi bir şekilde kapanma uygulanacağını söyledi. Hafta içi sokağa çıkma yasakları değişti. Bu açıklamaların ardından vatandaşlarımız hafta içi market çalışma saatlerini merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası ilk açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımız marketler ve bakkallar kaça kadar açık, kaçta açılıyor, hafta içi Şok, BİM, A101 çalışma saatleri nedir sorularının yanıtlarını arıyor. Marketlerin çalışma saatleri belli oldu.

Sokağa Çıkma Yasakları

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayında ilk iki hafta sıkı tedbirler uygulanacağını ve kısmi bir kapanma yaşanacağını söylemişti. Buna göre hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları gece saat 21:00’dan,19:00’a düşürüldü. Yapılan bu açıklamalardan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede market çalışma saatleri belli oldu.

Kısmi Kapanma Genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine kısmi kapanma başlığı altında gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

“İstisna işyerleri hariç sokağa çıkma kısıtlamalarına tüm işyerleri uymak zorundadır. Buna göre çalışma saatleri hafta içi sabah 07:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında olmak kaydıyla belirlenmektedir. Zincir marketler saat sabah 10:00’da açılıyor. Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasakları uygulanacak. Bu günlerde manav, bakkal, market, kasap ve kuruyemişçiler sabah saat 10:00 ile akşam 17:00 arasında çalışacak. İstanbul’da marketler akşam 17:30’da paydos verecek. Yukarıda belirtilen saatler arasında kasap, manav, bakkal, market ve online sipariş firmaları adrese servis şeklinde satış yapacak. Unlu mamulleri fırın işi yapan işyerleri sadece bakkal ve marketlere ekmek servisi yapacak. Sokak aralarında kesinlikle ekmek dağıtım yapılmayacak.’’

A101, BİM, Şok Market Çalışma Saatleri

  • A101 hafta içi çalışma saatleri: 10.00-18.00
  • BİM hafta içi çalışma saatleri: 10.00-18.00
  • Şok hafta içi çalışma saatleri: 10.00-18.00



Son Güncelleme: 26.04.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanMarketşokA101BİM
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