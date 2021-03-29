Kısıtlamalar geri gelecek mi? Risk haritasında renkler değişecek mi?

29 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısını vatandaşlar heyecanla beklemektedir. Bilim Kurulu üyeleri görüşlerini belirtecek ve artan vakalar üzerinde bir toplantı yapılacağı biliniyor. Bugün yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de merak edilmektedir.

Vaka haritasında renkler değişecek mi?

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs sürecinde, aşılamanın başlaması ile 1 Mart’tan itibaren Türkiye’de normalleşme kademeli olarak başlamıştı. Ama bu kademeli normalleşme vaka sayılarında artışa neden oldu.

Açıklanan vaka tablosunda 30 bin üzerinde vaka sayısı görülmüştü. Vaka sayısı artışı nedeniyle Kabine toplantısında yeni kararlar çıkması bekleniyor. Nüfusun fazla olduğu yerlerde risk haritasında renklerin değişeceği tahmin edilmektedir. Bundan dolayı Kabine’nin önlem alması beklenmektedir.

Kabine toplantısı ne zaman

En son kabine 15 Mart’ta toplanmıştı. Yeni yapılacak kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek.

100 bin içerisinde vaka sayılarının gösterildiği risk haritasında rakamlar korkutucu boyuta geldi. Sağlık Bakanı Twitter üzerinden virüse dikkat edilmesine dikkat çekti ve yok sayılmamasını tekrarladı.

Her 100 bin kişide en fazla vaka çıkan iller ; Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En az vaka ise Şınak ,Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa’da görüldü.

Risk haritası