Kısıtlamadan haberi olmayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Cuma gecesi saat 21.00 itibariyle başlamasıyla gün boyunca büyük yoğunluk olan kentlerde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sabahın erken saatlerinde 11 yıldır sürekli yaptığı gibi boya sandığı ile balıklı parkına gelen 43 yaşındaki 4 çocuk babası Orhan Özcan, evde televizyonu olmadığı kısıtlama haberlerinden bihaber boş sokakta müşteri beklemeye başladı.

Günün ilk ışıklarıyla beraber itibaren tezgâhını açmak için yola çıkan boyacı, bomboş olan sokaklarda işini yapmak için müşteri beklerken, karşısında zabıtaları buldu. Evli ve 4 çocuk babası olduğunu anlatan ve bu mesleği 11 senedir yapan Özcan 11 senedir bu sokakta çalıştığını başka bir geliri olmadığını ve ailesi için bu işi yapmak zorunda olduğunu anlatırken evinde televizyon olmadığından dolayı kısıtlamalardan haberi olmadığını anlattı.

Ayakkabı boyacılığı yapan Özcan, boş sokakta müşterisini beklerken onu fark eden zabıtalar tarafından uyarılarak ve kısıtlama durumu anlatılarak evine gönderildi.

